V NM in Brežicah zahvala prostovoljcem za boj proti covidu

9.7.2021 | 19:30

Novomeški nagrajenci

Novo mesto/Brežice - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je danes v sejni dvorani na rotovžu desetim organizacijam in posamezniku predal spominske znake »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19«, ki jih podeljuje Vlada Republike Slovenije. Dogodka so se udeležili predstavniki organizacij Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Gasilsko reševalnega centra Novo mesto, Združenja OZARA Slovenija, enota Novo mesto, Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto, Splošne bolnišnice Novo mesto, ŠENT – slovenskega združenja za duševno zdravje, Škofijske karitas Novo mesto, Televizije Novo mesto, Varstveno delovnega centra Novo mesto in Gregor Blažič.

Župan Gregor Macedoni se je v imenu Mestne občine Novo mesto zahvalil vsem prejemnikom spominskega znaka, njihovim ekipam in posameznikom, ki so nesebično nudili strokovno pomoč. »Zahvala gre vsem, ki ste predlagali izboljšave, tistim, ki ste pomagali v začetnem valu epidemije, vsem, ki ste pomagali obveščati javnost in vsem, ki ste fizično pomagali. Hvala, ker se trudite še naprej za naše skupno dobro,« je dodal župan Gregor Macedoni.

Vlada je 18. junija 2020 sprejela Uredbo o podelitvi spominskega znaka »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19«, ki ga podeljuje tistim, ki so izkazali požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije. V imenu Mestne občine Novo mesto je direktorica Občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič predlagala organizacije iz lokalnega okolja, ki jih je potrdila vladna komisija in jim dodelila omenjeni spominski znak. Med predlogi sta bila tudi Zdravstveni dom Novo mesto in Dom starejših občanov Novo mesto, ki pa bosta spominska znaka prejela v okviru svojih matičnih ministrstev.

Dr. Vida Čadonič Špelič je ob tej priložnosti izpostavila: »Izbor je bil težak, vendar smo se na koncu odločili za deset tistih, ki so bili ljudem na razpolago tako rekoč 24 ur dnevno. Najbolj prizadevne v epidemiji v Mestni občini Novo mesto smo izbrali tudi glede na njihovo področje dela. Nekateri so organizirali prevoze, nakup hrane, izpolnjevanje osnovnih materialnih potreb ljudi, drugi pa so se odzivali na socialne in tudi duševne stiske ljudi. Vsi izbrani so vsak na svojem področju ljudem v času epidemije omogočili normalno življenje in jim ga tudi polepšali.«

Branka Bukovec, predsednica Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, je poudarila, da spominski znak njihovemu društvu veliko pomeni ter da so počaščeni, da so bili izbrani med prejemnike. »To priznanje je namenjeno vsem našim sodelavcem in prostovoljcem, ki so ves čas epidemije delali z našimi uporabniki, predvsem v socialno-varstvenih programih v naših prostorih, kot tudi v romskih naseljih na Jedinščici in v Brezju, pa tudi na daljavo. Tako smo otrokom, ki so naši vsakodnevni obiskovalci, pomagali pri učenju, domačih nalogah, kot tudi pri reševanju stisk, ki so se pojavljale v tem času. Posredno smo sodelovali tudi z njihovimi starši.«

Prostovoljni pripadniki Civilne zaščite občine Brežice Roman Zakšek, Nik Simončič in Gvido Pavlovič, prostovoljka Mateja Ivačič, direktorica ZPTM Brežice Matejka Gerjevič in župan Ivan Molan

Ivan Molan (foto: Občina Brežice)

Tudi v Brežicah

Župan Občine Brežice Ivan Molan je v Mestni hiši Brežice izročil prejemnikom spominski znak »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19«, ki ga, kot že omenjeno, slovenska vlada podeljuje za požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2. Župan se je vsem prostovoljcem zahvalil za pomembno in požrtvovalno delo, ki so ga opravili v času epidemije.

Kot je spomnil župan, je januarja letos prejel spominski znak »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19« tudi javni zavod Zdravstveni dom Brežice.

Spominski znak so prejeli: prostovoljka Mateja Ivačič, prostovoljni pripadniki Civilne zaščite občine Brežice Lara Ogorevc (prejme naknadno), Gvido Pavlovič, Nik Simončič in Roman Zakšek ter Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, v imenu zavoda je spominski znak sprejela direktorica Matejka Gerjevič.

