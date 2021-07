Sanjskega moškega tako Tjaša kot Nina še iščeta

Novo mesto, Sevnica - Preteklo nedeljo se je zaključil zelo gledan resničnostni šov Sanjski moški, v katerem sta poleg Nine Savnik iz Brežic, ki smo jo že predstavili v našem časopisu, sodelovali še dve simpatični dekleti, »naše gore list«.

To sta 31-letna Nina Radi iz Maribora, ki je sevniških korenin, ter 22-letna Tjaša Kramarič, Dolenjka, ki že 13 let živi v Franciji. Nobeni ni uspelo in svojega sanjskega moškega še vedno iščeta, pravita.

Tjaša Kramarič je v šov vstopila med zadnjimi, a je ostala skoraj do konca. Bila je ena od zadnjih dveh kandidatk, med katerima je izbiral »sanjski moški« Gregor Čeglaj, predstavila se je celo Gregorjevim najbližjim, njegovi družini, a koncu se je odločil za Anjo Širovnik.

Neponovljiva izkušnja

»Kot ste lahko videli v oddaji, je med nama res preskočila iskrica in sva res se navezala drug na drugega. V ta šov nisem vstopila z namenom, da se promoviram, ampak da res najdem moškega, s katerim se vidim na dolgi rok. Takšna, kot sem se prikazala v oddaji, sem tudi v resnici, pomembno je ostati zvest sami sebi,« je dejala Tjaša Kramarič, ki ji ni žal, da je izkoristila priložnost in sodelovala v oddaji.

Njen oče je Belokranjec, mama Dolenjka, v Novem mestu pa je opravila prva dva razreda osnovnega šolanja na OŠ Center. Starša sta se namreč ločila pri njenih treh letih, tako da je k očiju hodila čez vikende in na počitnice. V Novem mestu je živela do 8. leta starosti. Odkar živi v Franciji, kjer si je njena mama zasnovala novo družino, pa v Slovenijo prihaja trikrat letno. Tu ima kup sorodnikov, tudi dedka in babico po očkovi strani, skratka polno ljudi, ki jih ima rada.

Pomemben značaj

Da bi morda našla osebo, s kateri bi si lahko ustvarila skupno prihodnost, se je v šov Sanjski moški prijavila tudi 31-letna Nina Radi. Kot zdaj pove, je postavni Gregor Čeglaj, za katerega se je v oddaji potegovalo veliko deklet, morda res sanjski moški, a ne zanjo.

Grafična oblikovalka, ki se je rodila in odraščala v Sevnici, kjer še vedno živi njena družina, zato se vsaj enkrat mesečno rada vrača domov, je kljub temu, da ji ni uspelo najti ljubezni svojega življenja, optimist. Verjame, da se bo vse zgodilo ob svojem času in z namenom, je pa pri iskanju partnerja realist in ve, kaj hoče.

