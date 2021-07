Dvakrat gorelo pri Kerinovem Grmu; na gozdni vlaki zgorel avto

10.7.2021 | 08:30

Simbolna slika (foto: arhiv; D. R.)

Včeraj ob 7.14 uri sta na avtocesti Ljubljana - Obrežje pri naselju Velika vas, občina Krško, trčila osebno in kombinirano vozilo s priklopnikom. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj prometne nesreče, odklopili akumulatorje in nudili pomoč delavcem cestnega podjetja.

Z vojaškim helikopterjem bo bolnika

Ob 13.29 je posadka helikopterja Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe Enote helikopterske nujne medicinske pomoči Maribor s helikopterjem poletela v Črnomelj in prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana.

Gorelo na vlaki in njivi

Ob 11.35 je v bližini naselja Cvišlerji, občina Kočevje, na gozdni vlaki zagorelo osebno vozilo. Požar, ki je v celoti uničil vozilo in se je razširil na bližnje grmičevje na površini okoli 25 kvadratnih metrov, so pogasili gasilci PGD Kočevje in Šalka vas.

Ob 23.03 je pri naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorelo strnišče na njivi. Požar na površini okoli 0,05 hektarja so pogasili gasilci PGE Krško.

Nato je ponoči nekaj popolnoči pri naselju Kerinov Grm ponovno gorelo strnišče na njivi. Poleg krških poklicnih gasilce so posredovali tudi gasilci PGD Veliki Podlog.

M. K.