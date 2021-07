Poletje in jesen namenjena sanacijam novomeških cest

10.7.2021 | 10:00

Obnove bo med drugim deležna tudi cesta na Ruperč vrh. (foto: MO NM)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto, predsedniki tamkajšnjih krajevnih skupnosti Birčna vas, Brusnice, Podgrad in Prečna ter družba CGP so nedavno podpisali pogodbo za sanacijo in preplastitve občinskih cestnih odsekov. Vsa dela bodo brez davka stala nekaj manj kot 370.000 evrov. Začeli jih bodo te dni in končali predvidoma do konca novembra.

Sanacije občinskih cestišč bodo potekale v petih krajevnih skupnostih oz. na skupaj 19 cestnih odsekih v skupni dolžini 4,5 kilometra, so sporočili z novomeške občine. Dela bodo financirale krajevne skupnosti.

Prenovili bodo cestne odseke na Velikem Podljubnu, v Jami, na Ruperč vrhu, v Bršljinu, Žlebeju, Selih pri Ratežu, Gorenjem Kamenje, Turkovi ulici, na Gabrski Gori, v Cerovcih, Smolenji vasi, Ždinji vasi, Koroški vasi, Prečni, na Dolnji Težki Vodi ter Ljubnu.

Obnova bo stekla še na cestišču v krajevni skupnosti Uršna sela.

Prenovili bodo 2,5 kilometra več občinskih cest kot lani, Mestna občina Novo mesto pa sicer "kontinuirano vlaga v cestno infrastrukturo s ciljem izboljšanja prometne varnosti", so še zapisali na rotovžu.

M. K.