Prenovljena Jarmova vežica zaživela kot Abrahamova hiša - namenjena vsem veram

10.7.2021 | 14:30

Foto: Občina Kočevje

Kočevje - Na kočevskem mestnem pokopališču so v tem tednu uradno odprli prenovljeno Jarmovo vežico, ki je zaživela pod imenom Abrahamova hiša. Projekt prenove sta v družbi župana Vladimirja Prebiliča predstavila arhitektka Mateja Dekleva, ki je zasnovala interier in vsebino vežice, ter akademski kipar Marko Glavač, ki je poskrbel za replike umetniških del.

Skupaj s Komunalo Kočevje je občina letos pomladi začela z urejanjem odprtih površin mestnega pokopališča in hkrati tudi s celovito sanacijo vežice v bližini glavnega vhoda na pokopališče. Največji izziv sta predstavljala sanacija betonske kupole in replike umetniških del akademskega kiparja in slikarja Staneta Jarma. Leta 1966 ustvarjene bakrene figure žalujočih žena ter zunanji in notranji lestenci so bili namreč pred nekaj leti plen tatov. Ker podrobnih načrtov ni bilo na voljo, jih je akademski kipar Marko Glavač poustvaril na podlagi fotografij in skic.

Poleg zunanjosti so uredili tudi notranjost objekta, ki je hkrati dobil novo namembnost kot Abrahamova hiša - verski objekt, namenjen vsem veram. Za idejno zasnovo in ureditev je poskrbela arhitektka Mateja Dekleva, ki objekt opisuje kot prostor za molitev, razmišljanje, tišino. Namenjen je vsem, ne glede na religiozno in svetovnonazorsko pripadnost. Po Evropi že obstajajo t.i. Abrahamove hiše, kjer se pri molitvi in na pogovorih srečujejo kristjani, muslimani, judje. Abraham je bil namreč, kot pojasnjujejo na kočevski občini, očak iz 19. st. pr.n.š., skupen tako kristjanom kot muslimanom. ''Danes, ko je ves svet ena majhna vas, bolj kot kdaj koli potrebuje duha take Abrahamove hiše. Boljše prihodnosti za svet ne bo brez dialoga, odprtosti, miroljubnosti, medkulturnega in medverskega sožitja. Naj bo ta odlična mala arhitektura doprinos k raztapljanju razlik, korak k univerzalnosti in celovitosti, kar plemeniti naše kratko zemeljsko potovanje," je dodala od odprtju Abrahamove hiše.

Župan Vladimir Prebilič je ob odprtju vežice poudaril pomen zavedanja Jarmovih del in dediščine ter dejal, da je objekt s prenovo in strokovno izvedbo replik umetniških del končno dobil podobo, kot si jo zasluži: ''Zato je projekt rekonstrukcije objekta hkrati tudi poklon našemu umetniku Jarmu.''

Sanacija vežice in ureditev interierja je Občino Kočevje stala 85.000 evrov.

M. K.

Galerija