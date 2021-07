Kolone za vstop na Hrvaško: pred Obrežjem dolga štiri kilometre

10.7.2021 | 10:50

Foto: arhiv DL

Zakorakali smo v glavno turistično sezono. Ob korona ukrepih so kolone na mejnih prehodih s Hrvaško neizbežne.

Od jutranjih ur so rekorderji po čakanju na mejnem prehodu Dobovec. Tam lahko pred vstopom na Hrvaško v miru razmišljate skoraj štiri ure. Slovenski državljan, ki ni naklonjen kontemplaciji v pločevini, lahko ubere pot čez maloobmejni prehod Rajnkovec, kot je razkril eden od spretnejših uporabnikov družabnega omrežja Twitter.

Čakalna doba od dveh do dveh ur in pol velja za mejni prehod Gruškovje, Metlika, Vinica, Starod, Zgornji Leskovec, Jelšane ali Obrežje. Na dolenjski avtocesti se sicer pred mejnim prehodom Obrežje vleče 4 kilometre dolga kolona, na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje je dolga 6 kilometrov, pred Starodom 5 in Jelšanami 8, poroča prometnoinformacijski center.

M. K.