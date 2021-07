Še 42 regijskih okužb

10.7.2021 | 11:40

Profimedia

Včeraj so s 1641 opravljenimi PCT testi zaznali 82 pozitivnih na koronavirus, kar je enako kot v četrtek. Je pa to število večje kot pred sedmimi dnevi (30), ko se je zdelo, da je koronavirus oslabel. Včeraj so opravili tudi 36.000 hitrih testov. Kdor je bil pozitiven, bo moral na PCR test za potrditev.

V bolnišnicah je 43 koronavirusnih bolnikov, od tega 10 na intenzivnem oddelku. V petek ni umrl nihče, ki je bil v zadnjih 28 dnevih pozitiven na koronavirus.

Na 100.000 prebivalcev je bilo v zadnjih 14 dneh potrjenih 25 primerov okužb, sedemdnevno povprečje okužb pa znaša 52.

Po ocenah NIJZ je trenutno v državi 556 aktivnih primerov okužbe.

Glavni delež pozitivnih so v zadnjih dneh prispevali dolenjski dijaki, kar je razvidno tudi iz lokacije pozitivnih primerov. Porast okužb je zaznati izključno na jugovzhodu države.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Mokronog-Trebelno 6, Novo mesto, Črnomelj, Trebnje in Mirna Peč 3, Šentjernej, Dolenjske Toplice, Semič, Straža in Šentrupert 2, Metlika, Škocjan in Mirna 1

Posavje - Krško 7, Brežice 3, Sevnica 1

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj Oceni true truic https://www.facebook.com/stoplaznivimmedijem/videos/3985398844890880/ Preglej samo prijavljene komentatorje