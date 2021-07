Voda zalila dvorišče hiše, cesto in del ločenskega pokopališča

10.7.2021 | 18:30

Pokopališče Ločna v Novem mestu (foto: arhiv lokalno.si)

Danes zjutraj ob sedmih je na Seidlovi cesti v Novem mestu počila vodovodna cev. Voda je zalila dvorišče stanovanjske hiše, cesto in del pokopališča. Gasilci GRC Novo mesto so zaprli in očistili cesto ter prečrpali razlito vodo v jaške. Na kraju so bili tudi delavci Komunale Novo mesto.

Gorelo na travi in njivi

Ob 15.58 je pri naselju Ogulin, občina Črnomelj, gorelo v naravi. Gasilci PGD Vinica so pogasili požar na površini okoli 1,5 hektarja. Zgorela je suha trava. Posebne škode ni. O požaru so obveščene pristojne službe.

Tako kot sinoči in ponoči je danes ob 13.49 pri naselju Kerinov Grm, občina Krško, ponovno gorelo strnišče na njivi. Požar na površini okoli 0,1 hektarja so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog.

Voda v kleti

Ob 16.32 so na Florjanski ulici v Sevnici gasilci PGD Sevnica črpali vodo iz kletnih prostorov stanovanjske hiše.

M. K.