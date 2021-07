FOTO: Potapljači čistili reko Krko - kdaj jim bo zmanjkalo dela?

10.7.2021 | 20:00

Foto: Potapljaško društvo M3

Prijeten zaključek akcije ...

Novo mesto - Skrb za naravo in trajnostni razvoj bi v današnjih časih morale biti osnova vsake odgovorne družbe, so prepričani v Potapljaškem društvu M3 iz Novega mesta. In ker so za pozitivne učinke na naše okolje dovolj lahko tudi majhna dejanja posameznikov, organizacij in lokalnih skupnosti, so danes že 19. leto zapored organizirali čistilno akcijo reke Krke ''SUB – ECO KRKA 2021''. Zavedajo se, da s tem ne morejo popolnoma preprečiti onesnaževanja dolenjske lepotice, lahko pa ''ublažimo posledice malomarnih dejanj človeka in hkrati spodbudimo ljudi, da tudi oni naredijo kakšno malo dejanje ali se udeležijo kakšnih podobnih akcij.''

Iz dna reke Krke so danes potegnili kar precej najrazličnejših predmetov, ki tja nikakor ne sodijo. Kot vsako leto so potapljačem tudi tokrat nesebično pomagali kolegi iz drugih potapljaških klubov, ribiči RD Novo mesto, člani Prostovoljnega gasilskega društva NM in še nekateri zavedni posamezniki.

Količina odstranjenih odpadkov se, kot sporočajo organizatorji, v zadnjih letih nekoliko zmanjšuje, čemur botruje tudi to, da so v začetnih letih iz dna potegnili tudi velike predmete, kot so bili nakupovalni vozički, gospodinjski aparati, ... Sicer se, kot opažajo tudi potapljači, ozaveščenost prebivalcev Novega mesta povečuje, toda kljub temu količina smeti, ki so jo našli v reki, ni nezanemarljiva. Tudi letos je bilo največ odpadkov iz preteklosti, vendar pa ni manjkalo smeti novejšega datuma. Več kot lani je bilo pločevink ter plastenk. Pri tem pozivajo sokrajane, da ob uživanju pijače in hrane v naravi poskrbijo, da vse, kar prinesejo s seboj, tudi odnesejo oz. odvržejo v za to namenjene smetnjake: ''Vsako najmanjše dejanje šteje! Bodite del dobre zgodbe tudi vi.''

Akcija je sicer danes potekala na več različnih lokacijah, in sicer v centru Novega mesta pred Ragovim logom, v Mačkovcu ter v Irči vasi. ''Vsi sodelujoči so izkazali veliko mero dobre volje in pripravljenosti. S skupno močjo nam je akcijo tudi letos uspelo uspešno izpeljati. Seveda le-ta ne bi bila mogoča brez pomoči donatorjev, ki nam tako kot vsako leto nesebično pomagajo. Ob tej priložnosti bi se jim zato rad zahvalil za pomoč in zavedanje, da je narava in reka Krka izjemnega pomena in jo želimo ohraniti čisto, lepo in jo kot tako tudi zapustiti prihodnjim generacijam. Verjamemo, da nam bodo hvaležne,'' je povedal predsednik Potapljaškega društva M3 Senad Durmič.

M. K.

Galerija