FOTO: Okronali kralja cvička, princesi podaljšali mandat, Jasna Kuljaj nova ambasadorka

11.7.2021 | 08:30

Novi kralj cvička Matjaž Golob z 22. cvičkovo princeso Majo Vovko in novo ambasadorko cvička Jasno Kuljaj

Predsednik ZDVD Miran Jurak

Člani vinogradniških društev, ki so se udeležili zaključne prireditve 49. tedna cvička, so bili veseli druženja med sabo.

Veliki Gaber - Letošnji tradicionalni 49. Teden cvička je bil zaradi ukrepov za zajezitev epidemije koronavirus v okrnjeni obliki, brez družabnega dela. A včeraj sta Občina Trebnje in Zveza društev vinogradnikov Dolenjske (ZDVD) pri lovski koči v Velikem Gabru izpeljali vsaj zaključno prireditev, na kateri so slovesno okronali novega kralja cvička, razglasili novo ambasadorko cvička in podelili priznanja najboljšim vinogradnikom.

Kot smo že poročali, je novi kralj cvička Matjaž Golob, član Vinogradniškega društva Malkovec. Že pred tremi leti je dokazal, da zna na zelo strmem pobočju vinogradniških goric na Malkovcu pridelati odličen cviček, saj je na ocenjevanju dobil največ točk, a škoda, da njegovo vino že takrat ni bilo v konkurenci za kralja cvička. Letos se je odločil, da se bo potegoval za krono. Novembra bo praznoval abrahama in želel je preveriti, kakšno vino bodo pili prijatelji. Očitno bo postregel najboljšega.

Kot je povedal, je že od otroštva povezan z vinogradništvom. »Pomagal sem pri delu v vinogradu in vinski kleti starega očeta. Ker sem bil suh, je bila moja naloga, da sem splezal v sod in ga čistil s sirkovo krtačo. V vinogradu smo otroci tudi s srpom želi travo, kasneje nosili brente, ročno mleli grozdje in vrteli kamen na stari stiskalnici. Na naziv kralja cvička sem zelo ponosen. Nimam sodobnih kletarskih naprav, kot so vinifikatorji in hladilni sistemi. Kakovosten cviček je mogoče pridelati tudi na star način. Dokazal sem, da lahko delovne roke, lastne brbončice in pogoste degustacije s prijatelji nadomestijo sodobno kletarsko opremo,« je včeraj dejal novi kralj cvička. Dodal je še, da se bo trudil, da bo država še bolj prisluhnila malim vinogradnikom, saj večina vino prideluje v težkih pogojih, kjer ni možnosti uporabe modernih delovnih strojev, zato potrebujejo dodatno podporo, da ne bi prišlo do še večjega opuščanja vinogradov.

Na prireditvi se je od krone poslovil lanskoletni kralj cvička Andrej Grabnar, župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic in predsednik ZDVD Miran Jurak pa sta jo nato nadela Matjažu Golobu, ki je tretji kralj cvička z Malkovca; pred njim sta se s tem naslovom okitila Marjan Pirc (leta 2006) in Andrej Tratar (leta 2009).

Niso pa razglasili nove cvičkove princese, še za eno leto so mandat podaljšali Maji Vovko, ki je lani v Velikem Gabru postala 22. cvičkova princesa. Nova ambasadorka cvička pa je postala priljubljena voditeljica Jasna Kuljaj. Doma se že dolgo let ukvarjajo z vinogradništvom, sama pa, kot je povedala, skrbi predvsem za promocijo in prodajo cvička.

Zbrane na prireditvi so med drugim nagovorili predsednik ZDVD Miran Jurak, trebanjski župan Alojzij Kastelic, predsednik Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Alojz Slavko Toplišek, aktualna vinska kraljica Slovenije Ana Pavlin ter osrednji gost državni sekretar na kmetijskem ministrstvu mag. Aleš Irgolič.

Naslednje leto bo na vrsti jubilejni, že 50. Teden cvička, ki ga bo gostilo Novo mesto.

