Med baliranjem zagorel kmetijski stroj

11.7.2021 | 08:10

Včeraj ob 17.13 je pri naselju Kerinov Grm, občina Krško, med baliranjem zagorel kmetijski stroj. Požar, ki se je razširil še na strnišče površine okoli pol hektarja so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog.

Rešili mačka

Ob 18.34 so na Cesti krških žrtev v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom rešili mačka izpod pokrova motorja osebnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 7:30 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.