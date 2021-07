Maj Zirkelbach državni članski prvak

11.7.2021 | 10:00

Maj Zirkelbach

Članska prvaka: Maj Zirkelbach in Zala Urh

Otočec - Šahovsko društvo Krka Novo mesto je ob 75-letnici društva organiziralo tradicionalni šahovski turnir Terme Krka Open, ki je štelo tudi kot 31. posamično državno prvenstvo članov in članic za leto 2021. V osmih dneh - od 3. do 10. julija - je na Otočcu tekmovalo 46 igralcev in igralk, ki so odigrali devet partij po švicarskem sistemu.

Nesrečni poraz lanskega prvaka Vida Dobrovoljca, ki je izgubil prav v zadnji partiji, je sijajno izkoristil drugi Novomeščan Maj Zirkelbach in zasluženo postal letošnji članski prvak v standardnem šahu. Z zmago nad drugouvrščenim velemojstrom Markom Tratarjem je Maj Zirkelbach, ki je bil na prvenstvu šele šesti nosilec, osvojil tudi mednarodni šahovski naslov FIDE mojster, hkrati pa si prislužil še 43 točk na svetovni ratinški lestvici.

Vid Dobrovoljc je letos končal na nehvaležnem četrtem mestu, tretji Novomeščan Marjan Kastelic pa je bil sedmi.

Naslove državnih prvakov so osvojili še:

- ČLANICE: Zala Urh (TAJFUN – ŠK Ljubljana), hkrati tudi najboljša v konkurenci mladink,

- MLADINCI (do 20 let): David Stevanič (ŠD Kočevje);

- VETERANI (nad 60 let): Janez Barle (ŠD dr. Milan Vidmar Ljubljana).

R. R.

foto: ŠD Krka