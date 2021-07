Volivci na referendumu odločno zavrnili novelo zakona o vodah; Vizjak: Referendum je bil zlorabljen

11.7.2021 | 22:10

Andrej Vizjak je rezultate referenduma pričakal v domačih Brežicah (foto: J. K.)

Ljubljana/Brežice - Volivci so na referendumu odločno zavrnili novelo zakona o vodah, kažejo delni neuradni izidi po preštetih 97 odstotkih glasovnicah. Proti uveljavitvi novele je glasovalo 86,53 odstotka volivcev, za pa 13,47 odstotka. Referendumska udeležba je bila druga najvišja doslej; višjo je imel le referendum, ki je leta 2007 potekal hkrati z volitvami.

Da je zakon na referendumu zavrnjen, mora proti glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volivcev oziroma najmanj 339.726 volilnih upravičencev. Nasprotniki so kvorum dosegli, saj je proti po zadnjih delnih neuradnih izidih glasovalo 639.975 volivcev.

Za pa je po doslej preštetih glasovnicah glasovalo 99.664 oziroma 13,47 odstotka volivcev.

Pobudniki referenduma, združeni v Gibanju za pitno vodo, so prepričani, da so glasovi proti noveli zakona o vodah na današnjem referendumu temeljili na mnenju stroke in delu nevladnih organizacij. Glas proti je znak, da imajo ljudje dovolj oviranja demokratičnih pravic, izraža pa tudi nestrinjanje s trenutnimi politikami, pravi predsednica Inštituta 8. marec Nika Kovač.

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je po drugi strani po približno petini preštetih glasov obžaloval, da se je novela zakona ugrabila in zlorabila za druge cilje, tudi politične. "Ljudje so odreagirali čustveno. Bodrilo in spodbujalo se jih je z nekimi pamfleti, ki nimajo veze s samim namenom zakona," je dejal za medije.

Po zadnjih podatkih se je referenduma udeležilo 741.377 volivcev oziroma 45 odstotkov volilnih upravičencev. Gre za drugo najvišjo referendumsko udeležbo doslej. Večja, skoraj 58-odstotna, je bila le udeležba na referendumu leta 2007, ko so volivci zavrnili zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic. Ta referendum je potekal na isti dan kot drugi krog predsedniških volitev.

Vizjak: Referendum se je ugrabil in zlorabil za druge cilje

Ne glede na rezultat referenduma si bodo na ministrstvu za okolje in prostor po Vizjakovih besedah vedno prizadevali za ohranjanje okolja, narave in slovenskih voda. "Tudi namen in cilj tega zakona je bil takšen - kako dodatno zaščititi priobalni pas, omejiti gradnjo in nameniti več denarja za vzdrževanje vodotokov," je dejal.

Ljudje so po njegovih besedah "žal" glasovali, kakor so glasovali. "Bomo se potrdili na nek drug način zagotoviti ta denar, ampak žalostno je, da nista bila prepoznana osnovni cilj in namen zakona," je ponovil.

Minister sicer meni, da se je referendum zlorabil in ugrabil za neke druge cilje, tudi politične. Kot je dejal, je njegov naslednji korak jasen - še naprej si bo prizadeval, kako povečati denar za vzdrževanje vodotokov in kako preprečiti, da bi nam vode delale škodo, ko prestopijo svoje bregove.

Opozoril je še, da bodo zavrnitev omenjenega zakonskega predloga najbolj občutili ljudje, ki ob vsakih poplavah trepetajo za svojo varnost. Kot kaže, pa bodo trepetali še najprej, je povzel Vizjak.

Zorčič: Volivci povedali, kaj si mislijo o delu vlade

Volivci so na današnjem referendumu o noveli zakona o vodah po oceni predsednika DZ Igorja Igor Zorčiča z visoko udeležbo izkoristili priložnost, da na preverljiv način povedo, kaj si mislijo o delu vlade. "Rezultat referenduma bo zgovoren," je tvitnil.

