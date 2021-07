V trčenju štirje poškodovani; nevarne najdbe v Kolpi

12.7.2021 | 07:00

Delo pirotehnika (foto: arhiv)

Včeraj ob 17.48 sta na lokalni cesti pri Ivandolu, občina Krško, trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovanim in reševalcem ter odklopili akumulatorja. Reševalci NMP Krško so oskrbeli štiri poškodovane osebe in jih prepeljali v SB Brežice.

Nevarne najdbe v Kolpi

Ob 16.28 je pri naselju Griblje, občina Črnomelj, občan v reki Kolpi našel neznana ubojna sredstva. Pripadniki NUS Dolenjske regije, Gorenjske in Ljubljanske regije ter Zahodno Štajerske regije so začeli z odstranjevanjem najdbe, delo bodo danes.

Požari v naravi

Ob 21.35 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorel kup smeti. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili požar na desetih kvadratnih metrih.

Minulo noč ob 00.07 je v ulici Brezje v Novem mestu gorel kup smetja in trave. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na dvajsetih kvadratnih metrih.

Ob 21.55 je pri naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorelo strnišče na njivi, kot že nekajkrat v minulih dneh, nazadnje tudi včeraj dopoldne. Požar so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog in preprečili njegovo širitev.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MEDVEDJEK KLJUKA;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP SV. JERNEJ, TP BABNA GORA;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA ŠUMBERK na izvodu SREBOTNICE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA GORA na izvodu LEVO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAPORE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRENJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Hom, Vrh Šentrupert, Okrog, Apnenik, Ravnik, Sela Hom, Škrljevo vas, Hom vas, Malo selo, Šentrupert OC - nadomestna med 10:00 in 15:00 uro.



V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo med 8:00 in 12:00 uro prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice - področje Brežice z okolico na območju TP GG Maloprodaja - nizkonapetostno omrežje Pečnik-Barbič, Šentlenart.

M. K.