Klara Lukan srebrna na 5000 m v Estoniji

12.7.2021 | 08:00

Klara Lukan (foto: Peter Kastelic / AZS)

Tallinn - Klara Lukan je na evropskem atletskem prvenstvu do 23 let, ki se je končalo v estonskem Tallinnu, v teku na 5000 m s časom 15:44,00 osvojila srebrno medaljo za tretje slovenske stopničke na tem EP. Pred njo je bila le Italijanka Nadia Battocletti (15:37,40).

Slovenija, ki je na preglednici kolajn delila 15. mesto, je dve odličji osvojila v soboto. Kristjan Čeh je ubranil naslov prvaka v metu diska. Slavil je z rekordom prvenstev, 67,48 m, in bil razred zase. Lia Apostolovski pa je bila bronasta in je v skoku v višino izenačila svoj izid sezone z 1,89 m.

Pred Čehom so na teh tekmovanjih doslej zlato osvojili le trije Slovenci. Rožle Prezelj, sedaj trener Apostolovske, v skoku v višino leta 2001, Robert Renner v skoku s palico leta 2015 in Luka Janežič na 400 m, slednji na prvenstvu leta 2017.

Dobra priprava na olimpijske igre

Tretje slovensko odličje na prvenstvu v Tallinnu je osvojila Lukanova. Dvajsetletna študentka biotehnologije iz Šentjerneja bo nastopila tudi na olimpijskih igrah v Tokiu, pred dvema letoma pa je v Borasu na 5000 m že postala mladinska evropska prvakinja. Tokrat je bila zlata Battoclettijeva (15:37,40), tretja za Lukanovo pa je bila Nizozemka Diane Van Es (15:48,40).

"S svojim tekom sem izjemo zadovoljna, saj sem ga taktično izpeljala tako, kot sem si ga zastavila. Naredila sem vse, kar je v moji moči, da sem bila uspešna. Prepričana sem bila pred tekmo, da ne bo hiter tek, da ne bo šla nobena tekmovalka naprej. Tekla sem zadržano na drugem mestu v prvih dveh kilometrih in pol in varčevala z močmi za zaključek. Po polovici proge sem zamenjala ritem, ki je bil v začetku počasen. V finišu sem zaostala le za Italijanko, ki je v tej sezoni res hitra v zaključkih. Sem pa bila pripravljena, da me ne bi iz ozadja katera prehitela in sem obdržala drugo mesto," je povedala Lukanova.

Na nastop je čakala skoraj pol ure. "Kar 24 minut smo čakale na start, ker je zmanjkalo elektrike na stadionu. To me ni zmotilo in sem sproščeno čakala na start. Še malo pošalila sem se na ta račun. Do olimpijskih iger v Tokiu ne bom imela nobene tekme več, da se bom v miru pripravila na največje športno tekmovanje. Današnji nastop pa je bil dobra priprava na OI," je dodala Lukanova.

STA; M. K.