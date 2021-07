FOTO: Praznična kopa

12.7.2021 | 09:40

Po stoletni tradiciji kopo prižge ženska, tudi letos ...

Srednjelipovški oglarji

Vzpodbudno je, da so med njimi tudi mladi oglarji, ki bodo to tradicijo nadaljevali. Oglar Franc Vidmar z vnukom Aleksom.

Srednji Lipovec - V sklopu praznovanj ob občinskem prazniku Občine Žužemberk so v petek, 9. julija, prizadevni oglarji v Srednjem Lipovcu pri Dvoru tradicionalno prižgali kopo. Oglarsko kopo so ob pomoči številnih vaščanov postavili oglarji Alojz Župevc, Franc Vidmar, Franc Štravs in Brane Skube. V krajšem kulturnem programu, ki ga je povezovala Lilijana Hrovat, so se v prijetnem hladu gozda v Goršetovi dolini predstavili moški vinogradniški zbor ter mladi harmonikašici Vesna in Valentina. Zbrane sta nagovorila žužemberški in mirnopeški župan Jože Papež in Andrej Kastelic ter poslanka državnega zbora Anja Bah Žibert.

Po stoletni tradiciji, da kopo prižge ženska, je letos ta čast pripadla poslanki Bah Žibertovi, ki pa je prednost prižiga predala domačinki, članici Društva kmečkih žena Suha krajina - Anici Skube. Župnik Janez Zaletel je kopo še pred prižigom tudi blagoslovil. Pridne članice in gospodinjam z ajdovške planote so se tudi letos izkazale s pekovskimi dobrotami, oglarji pa so za zaključek dodali še vinsko kapljico.

Iz kope, v kateri je okoli 30 metrov zloženega lesa, bodo oglarji čez dva tedna »pridelali« dobri dve toni oglja. Da bo oglje res kvalitetno, pa bodo vse dni in noči dežurali ob kopi in kot kaže, oglarjem ne bo dolgčas, saj imajo kar nekaj pomočnikov in pomoči mlajšega rodu.

S. Mirtič; M. K.

Galerija























starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj Oceni siromak Kja palinte pa nej Preglej samo prijavljene komentatorje