Lahkovernost je slaba ključavnica

12.7.2021 | 10:30

Robertu Zupančiču, komandirju PP Novo mesto, se je za dobro delo in sodelovanje na seji zahvalil šmarješki župan Marjan Hribar.

Šmarješke Toplice - Občani občine Šmarješke Toplice so lahko zadovoljni, saj že nekaj let živijo v varni občini. To ugotavlja komandir Policijske postaje (PP) Novo mesto Robert Zupančič ob poročilu o stanju varnosti za lansko leto.

Na področju kriminalitete so policisti lani zaznali več kaznivih dejanj kot leta 2019 (22 odstotkov), največ s področja premoženjske kriminalitete, in sicer velikih tatvin. Teh je bilo največ med aprilom in majem.

Šmarješki občinski svetniki so na seji prisluhnili o varnosti v njihovi občini.

»Zavedamo se, da se za vsako številko skriva človek, občan, oškodovanec. Zato želim opozoriti na samozaščitne ukrepe – ne puščajte denarja in vrednejših predmetov na mestih, ki vabijo tatove. Minili so časi, ko ste lahko šli od doma, npr. na njivo, in pustili vse odprto, nezaklenjeno. Storilci so pripravljeni, opazujejo in izkoristijo vsako priložnost,« pravi komandir novomeške policijske postaje in poudari, da je več kot npr. ukradenih sto evrov vreden izgubljen občutek varnosti. »Težko ga je povrniti,« poudari. Zlasti starejši so pogosto žrtve storilcev, ker so preveč zaupljivi. V šmarješki dolini so tako nedavno imeli primere, da so jih okradli lažni postavljavci optike.

OBVEŠČAJTE POLICIJO!

Na policiji ugotavljajo, da imajo izredno malo klicev občanov o opaženih sumljivih osebah, kar pa jim je v veliko pomoč pri preiskavah kaznivih dejanj. Že izpis registrske številke avta, ki se zdi sumljiv, je dragocen, saj gre morda za del kriminalne združbe.

Marjan Hribar, župan občine Šmarješke Toplice

»Brez pomoči občanov smo težko učinkoviti pri iskanju storilcev, ki so zelo opremljeni in pripravljeni, dokazovanja na sodišču so izredno težka,« pove Zupančič. Lani so obravnavali dva primera gospodarske kriminalitete.

Je pa v letu 2020 zaznaven porast kršitev na javnih krajih in v zasebnih prostorih v primerjavi z letom 2019. Več intervencij je bilo tudi zaradi vladnih odlokov, povezanih z epidemijo koronavirusne bolezni, zlasti v vikendih.

Kakšno je stanje s parkiranjem v Klevevžu, ki je postal prepoznavna turistična točka šmarješke doline, kako je z ilegalci v tem koncu Dolenjske, kakšno je stanje prometne varnosti v šmarješki občini, pa si preberite v novi, tiskani številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj