Podelitev priznanj krvodajalcem in zaslužnim v boju proti Covidu-19

12.7.2021 | 12:40

Prejemniki vladnega priznanja v boju proti Covidu-19 z županom

Slovesnosti se je udeležilo 17 krvodajalcev (v sredini Janez Krese in Andrej Boh)

Žužemberk - Območno združenje Rdečega križa Novo mesto je v sklopu prireditev ob prazniku občine Žužemberk včeraj podelilo priznanja tamkajšnjim krvodajalcem. Na slovesnost je bilo povabljenih 32 krvodajalcev, ki so življenjsko tekočino darovali od 10- do 125-krat. Za najvišje darovanje krvi sta prejela priznanje Janez Krese iz Zalisca za 110-krat in Andrej Boh iz Boršta pri Dvoru za 120-krat darovano kri, zahvalo za prostovoljno delo s strani območnega združenja pa je prejela Francka Pečjak iz KO RK Hinje.

Zbrane krvodajalce jubilante so nagovorili predsednica KORK Žužemberk Alenka Sajovic, župan Jože Papež in sekretarka območnega združenja Barbara Ozimek, v priložnostnem programu pa so se predstavile pesnica Silva Mohorčič ter harmonikarici Vesna Zarabec in Valentina Kužnik. Po besedah Barbare Ozimek je zlasti pomembno vključevanje mladih v program krvodajalstva, kar bo pomembna naloga tudi v prihodnje.

Žužemberški župan Jože Papež je ob tej priložnosti izročil tudi spominski znak ''Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19'', ki ga vlada podelila za požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije Covida-19, in se ob tem vsem dobitnikom zahvalil za pomembno in požrtvovalno delo. Spominski znak so na predlog občine in po potrditvi vladne komisije prejeli: PGD Ajdovec, PGD Dvor, Oddelek patronaže v Zdravstveni postaji Žužemberk, Marija Pižem, Branislav Zaman in Bogdan Murn.

S. M.

Galerija