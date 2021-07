V nedeljo 12 okužb, v regiji tri

12.7.2021 | 11:30

Profimedia

V nedeljo so zdravstveni delavci ob 564 opravljenih PCR testih potrdili 12 okužb, kažejo podatki covid sledilnika. Pozitivna sta tako bila dobra dva odstotka vseh izvidov. Potrdili so za odtenek več okužb kot pretekli dve nedelji. Za primerjavo: prejšnjo nedeljo so potrdili osem okužb, pred 14 dnevi pa 11.

Povprečje novih primerov v zadnjem tednu dni se je tako znova dvignilo, tokrat za en odstotek, in zdaj znaša 55,7. Tudi 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalev je za odtenek višja in zdaj znaša 26,8.

V bolnišnicah se zdravi 41 covidnih bolnikov, intenzivno nego jih potrebuje 10. Umrla sta še dva bolnika, okužena s covidom-19, skupno 4.425.

Doslej je polno cepljenih malce manj kot 740.000 prebivalcev, oziroma 35 odstotkov.

Covid-19 je doslej prebolelo 252.884 prebivalcev Slovenije.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Črnomelj in Šentjernej 1

Posavje - Krško 1

M. K.