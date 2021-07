FOTO: Več poškodovanih v prometni nesreči; spet veliko alkohola - omagal (in obležal) tudi kolesar

12.7.2021 | 13:30

Vse fotografije nesreče med Ivandolom in Golekom: PGE Krško

Policisti PP Krško so bili včeraj nekaj pred 18. uro obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na cesti med Ivandolom in Golekom. Povzročil jo je 32-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil 42-letne voznice. Oba udeženca in štiri potnike so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodobe. Povzročitelju nesreče bodo policisti izdali plačilni nalog.

Zaspal med vožnjo

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili v petek okoli 14.30 obveščeni o prometni nesreči v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah. Po prvih ugotovitvah je 58-letni voznik osebnega avtomobila zaspal med vožnjo, zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je voznica pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. V nesreči sta se lažje poškodovali dve potnici v vozilu povzročitelja in potnica v vozilu druge udeleženke. Policisti okoliščine še preverjajo in bodo zoper povzročitelja ustrezno ukrepali.

Pod vplivom alkohola in brez vozniške

Policisti PP Krško so v petek nekaj pred 21. uro na Raki ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 50-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,73 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Včeraj popoldne je občan policiste obvestil o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi vozil iz smeri Družinske vasi proti Kronovem, vijugal po cesti in ogrožal druge udeležence v prometu. Na podlagi opisa vozila so voznika izsledili in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, a ga je kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, odklonil. Osebni avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Trebanjski policisti so sinoči okoli 21. ure v Trebnjem ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 37-letnemu kršitelju, ki prav tako nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je imel v litru izidhanega zraka 1,07 miligram alkohola, so avtomobil zasegli in o kršitvah cestno prometnih predpisov seznanili sodišče.

Kolesar zaradi opitosti omagal in obležal na cesti

V noči nasoboto so bili črnomaljski policisti obveščeni, da naj bi na območju Adlešičev na cesti ležal moški. Takoj so se odzvali in ugotovili, da je 58-letni kolesar zaradi opitosti omagal in obležal na cesti. Kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,74 miligrama alkohola. Kljub prepovedi je moški nameraval ponovno sesti na kolo, kar so mu preprečili, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Kršitelj z 2,6 promila alkohola

Policisti PP Novo mesto so v soboto okoli 13. ure na območju Ragova zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus vozniku osebnega avtomobila. 64-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,25 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga pridržali. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na mejni prehod z dvema promiloma

V soboto okoli 15. ure je na mejni prehod Slovenska vas pripeljal voznik osebnega avtomobila slovenskih registrskih oznak. Policisti so ugotovili, da 43-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,95 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vročina in alkohol ...

V prvih šestih mesecih so policisti na območju Policijske uprave Novo mesto pri obravnavah prometnih nesreč ugotovili, da je bilo 69 povzročiteljev nesreč pod vplivom alkohola, kar glede na vse obravnavane prometne nesreče predstavlja 13% in je za en odstotek višji kot v enakem obdobju preteklega leta. Povprečna stopnja alkohola pri povzročiteljih je znašala 1,42 grama alkohola na kilogram krvi in je prav tako višja od preteklega leta, ko je bila 1,35 grama alkohola na kilogram krvi. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki, so bili neprilagojena hitrost, nepravilna stran in smer vožnje in nepravilni premik z vozilom. Policisti vse udeležence v cestnem prometu še enkrat pozivajo k previdnosti in strpnosti. Za volan naj sedejo le trezni, tudi če imajo namen prevoziti le nekaj kilometrov.

Zaščitili žrtev in nasilneža pridržali

Policisti PP Novo mesto so bili v soboto popoldne obveščeni o nasilju v družini v Novem mestu. 61-letni nasilnež je bil fizično in psihično nasilen do partnerke. Žrtev, ki je pred njegovi žalitvami in grožnjami poskušala zaščititi svojo hči, je s kolenom udaril v glavo, pretepal po telesu, jo z glavo udarjal ob steno in poškodoval. Pijan nasilnež se tudi po prihodu policistov ni pomiril, grozil je žrtvama in policistom, zato so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Poškodovano žrtev so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti so možakarju izrekli ukrep prepovedi približevanja in o izrečenem ukrepu obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Moškega bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Kriminalisti in policisti med preiskavami kaznivih dejanj nasilja v družini pogosto ugotovijo, da nasilje traja že dolgo, vendar nasilnežev v preteklosti niso obravnavali zaradi kaznivih dejanj ali prekrškov z elementi nasilja, saj o tem nihče ni spregovoril. Občane pozivajo, naj si ne zatiskajo oči, ampak naj nasilje, za katero izvedo ali so mu celo priča, takoj prijavijo. Le tako lahko pomagajo žrtvam. Dostikrat namreč žrtve same ne najdejo moči oziroma poguma, da bi o nasilju spregovorile, zato je prav, da to stori kdorkoli, ki za nasilje ve - poudarjajo na PU Novo mesto.

Šentjernejski policisti vklenili srboriteža

V soboto popoldne so policiste PP Šentjernej poklicali na pomoč iz naselja na Trdinovi cesti, kjer naj bi pijan kršitelj nadlegoval družinske člane. 20-letni kršitelj, ki je žalil svojo partnerko in jo udaril, se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Z dvorišča počitniške hiše na območju Orlake (PP Trebnje) je v noči na petek nekdo ukradel kovinske profile. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za 1200 evrov.

V naselju Anže na območju PP Krško je med 7. 7. in 9. 7. nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 8. 7. in 10. 7. je na območju Čelevca (PP Novo mesto) nekdo z dvorišča počitniške hiše ukradel žar in lastnika oškodoval za okoli 200 evrov.

V Dešeči vasi na območju PP Dolenjske Toplice je med 1. 7. in 10. 7. neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar ukradel, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Na parkirnem prostoru v Novem mestu je med 9. 7. in 10. 7. nekdo s prednjega sedeža v tovornem vozilu, na katerem so bila spuščena stekla, izmaknil torbico z dokumenti in ključi.

Na območju Gribelj (PP Črnomelj) je 10. 7. nekdo vlomil v parkiran posebni avtomobil in odnesel oblačila, obutev, prehrambene izdelke in dva zložljiva stola.

Na parkirnem prostoru v Novem mestu je 10. 7. neznanec vlomil v osebni avtomobil in ukradel denarnico z dokumenti in bančno kartico.

V Muhaberju je v noči na 11. 7. nekdo skozi priprto okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom je povzročil za okoli 100 evrov škode.

Ukrajinec prevažal 11 tujcev

Črnomaljski policisti so v noči na soboto na območju Ručetne vasi ustavili voznika kombija Renault master slovaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljan Ukrajine v vozilu prevaža 11 državljanov Bangladeša. 27-letnemu osumljencu, ki je tujce nameraval prepeljati v notranjost države, so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Državljane Bangladeša so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Sploh veliko dela z migranti

Policisti so na območju Tanče Gore (PP Črnomelj) izlsedili in prijeli državljana Afganistana, na območju Drežnika (PP Črnomelj) dva državljana Pakistana, na območju Špeharjev (PP Črnomelj) tri državljane Afganistana, v Dobovi (PP Brežice) šest državljanov Afganistana, v Zapudju (PP Črnomelj) štiri državljane Afganistana, v Gabrju (PP Novo mesto) dva državljana Maroka, v Rosalnicah (PP Metlika) dva državljana Afganistana in v Črnomlju pet državljanov Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.