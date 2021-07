Do septembra prihodnje leto težko pričakovana brv Irča vas

12.7.2021 | 14:15

Idejno rešitev so izbrali na javnem natečaju leta 2017. Pohodno površino bodo namestili na jeklenice, brv pa bo Krko premostila v enem zamahu, brez posegov v rečno strugo. (Vizualizacija: Pipenbaher inženirji)

Novomeški župan Gregor Macedoni in predsednik uprave novomeškega CGP Martin Gosenca sta danes podpisala pogodbo za gradnjo brvi Irča vas. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni in predsednik uprave izbranega izvajalca novomeškega CGP Martin Gosenca sta danes v Hiši Fink podpisala pogodbo za gradnjo težko pričakovane in dolgo napovedovane brvi Irča vas. Kot je znano, se je vse skupaj zavleklo zaradi lastniških razmerij na levem bregu, sredi junija pa je občina s sodbo upravnega sodišča dobila že trinajsto formalno potrditev njihovih postopkov in s tem možnost za začetek gradnje. Brv za pešce in kolesarje, ki bo dolga 120 metrov in široka 3,5 metra, bo umeščena na okljuku reke Krke.

Kot je ob podpisu dejal župan, gre za tehnično in arhitekturno ambiciozen projekt. Na arhitekturnem natečaju je bila izbrana rešitev mednarodno uveljavljenega snovalca mostov Marjana Pipenbaherja, ki je projektiral tudi bodočo brv in nov most v Ločni v sklopu tretje razvojen osi pa tudi brv Loka-Kandija. Tako bodo z minimalnim posegom v naravo povezali bregova reke Krke oz. dva pomembna mestna predela - na enem bregu eno največjih stanovanjskih sosesk na Drski, na drugi strani pa razvijajoče se bršljinsko zaledje s Češčo vasjo in Podbreznikom, kjer se nahaja tudi Olimpijski center Novo mesto. S tem bo dolenjska prestolnica dobila tudi razširila sprehajalnih oz. rekreativnih poti, ki bodo peljale ob reki Krki čez brv v Portoval, mestni gozd, ki je priljubljena rekreacijska točka Novomeščanov.

Uporabili bodo tehnologijo prednapete lahke kovinske konstrukcije, ki bo na obeh bregovih sidrana v betonske stebre, ti pa v kamnito podlogo same zemljino. Brv se bo vila visoko nad Krko, v kateri ne bo nobenih posegov, je pojasnil Gosenca in pridal, da bo lepa referenca tako za njihovo podjetje kot za samo občino. Vrednost izvajalske pogodbe je nekaj več kot 2,1 milijona evrov (z DDV), od tega bosta Evropski kohezijski sklad in država prispevala nekaj manj kot 880.000 evrov. Uvedba v delo sledi v teh dneh, previden zaključek pa je v septembru prihodnje leto.

Poleg omenjene brvi bodo po besedah Macedonija v nadaljevanju uredili tudi varno kolesarsko povezavo od denimo gostilne Čefidelj na bršljinski strani do osnovne šole Drska. Tudi za ta projekt ima novomeška občina že pridobljen evropski denar.

M. Ž.

