V Kolpi cel arzenal; nesreča pri polaganju keramike

12.7.2021 | 19:10

Dolenjska pirotehnika si ogledujeta nevarno najdbo. (foto: arhiv lokalno.si)

Včeraj popoldne so, kot smo že poročali, pri naselju Griblje, občina Črnomelj, v reki Kolpi našli neznana ubojna sredstva. Pripadniki NUS Dolenjske, Gorenjske in Ljubljanske, Zahodnoštajerske ter Severnoprimorske regije so že včeraj začeli z odstranjevanjem najdb in nadaljevali tudi danes. Pirotehniki so iz Kolpe in brežine odstranili in na kraju uničili 32 letalskih vadbenih bomb iz obdobja do leta 1991 ter en prednji del topovske granate kalibra 150 mm, eno minometno mino kalibra 81 mm in dva naboja kalibra 12,7 mm, iz obdobja 2. svetovne vojne.

Inkubator z vojaškim helikopterjem v UKC

Danes ob 15.59 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe za sekundarne prevoze UKC Ljubljana prepeljal inkubator iz Splošne bolnišnice Novo mesto v UKC Ljubljana.

Delovna nesreča



Ob 12.24 se je na Prešernovi cesti v Brežicah pri polaganju keramike poškodoval delavec. Reševalci NMP Brežice so ga oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Plaz na cesto



Ob 12.50 se je v Prešni Loki, občina Sevnica, sprožil zemeljski plaz na lokalno cesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Odpirali kombi

Ob 11.50 so na Trški Gori, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli kombinirano vozilo.

M. K.