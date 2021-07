FOTO: Ustvarjanje na Otroškem svetu - začelo se je v dežju, nadaljuje v soncu

13.7.2021 | 10:00

Foto: DRPD Novo mesto

Novo mesto - Party dežnički, flamingi, vulkani, torbice za stekleničke in slike iz kock so v minulem tednu nastajali za zabavnimi omizji, polnimi ustvarjalne vročice in novih prijateljstev. Minil je namreč prvi teden letošnjega Otroškega sveta, ki ga že 18. leto zapored organizira Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

Začelo se je z dežjem v ponedeljkovem jutru, zato so se otroci preselili v atrij in zgornje prostore Knjižnice Mirana Jarca, vse naslednje dni pa pridno ustvarjali v sencah sosednjega parka Rastoče knjige. In prav vsak dan so dečki in deklice, nekateri stari komaj tri leta, rezali, lepili, barvali, celo šivali in skratka ustvarjali vsaj svoj izdelek, ki so ga potem ponosno odnesli domov. Po samem ustvarjanju pa je bilo še dovolj časa za družabne igre, žogo in smeh.

Tudi letošnji Otroški svet bo potekal skupaj štiri tedne, vse do konca julija. V tem tednu njegovi zvesti obiskovalci izdelujejo fliper, puščico, ljudi iz žice, ozvezdja in mucko na mesecu. Pridružite se jim v parku nasproti hotela Krka v središču mesta, pred tem pa prijavnico pošljite na otroski.svetdrpd@gmail.com.

Prgram otroškega druženja objavljamo tudi v naši rubriki Namig za premik.

V galeriji nekaj posnetkov prvega tedna …

M. K.

Galerija