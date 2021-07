Zaradi njive pri Kerinovem Grmu gasilci nenehno na terenu

13.7.2021 | 07:00

Sinoči ob 21.11 so posredovali gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog pri naselju Kerinov Grm, kjer je gorelo strnišče na njivi. Gasilci so preprečili širjenje požara in ga pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Vse skupaj se je ponovilo še ponoči, malo čez polnoč. Kolikokrat v zadnjih dneh, pa ne štejemo več ...

S helikopterjem v UKC

Ob 18.18 je posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo HNMP prepeljala s helikopterjem obolelo osebo iz Kočevja v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ na izvodu BANKA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 9:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPROČE;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VLEČNICA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:15 do 8:15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1, ŽDINJA VAS2, TP TRŠKA GORA, TP GOLUŠNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE na izvodu SIMONČIČEVA ULICA;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ELMA ČATEŽ;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŽ 1.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Velike Malence danes med 6:00 in 11:15 uro, na območju TP Krška vas 2 pa med 6:00 in 6:30 uro ter med 10:30 in 11:15 uro.

