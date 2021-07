Pomoč podjetnikom in mladim

13.7.2021 | 09:00

Ribnica - Občina Ribnica je objavila javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini za letos. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrepe, ki se nanašajo na spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, spodbujanje investicij v gradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise. Roka za oddajo vlog sta 15. julij in 10. september, na voljo je 50.000 evrov, so sporočili iz občine.

Tudi stanovanjski razpis za mlade

Občina je objavila tudi Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema v občini Ribnica za leto 2021 za gradnjo stanovanjske hiše, za nakup nepremičnine (hiša, stanovanje), za ureditev nove stanovanjske enote znotraj obstoječe stanovanjske stavbe ali za opremljanje najemniškega stanovanja. Na razpis se lahko prijavijo mladi in mlade družine s stalnim prebivališčem v občini Ribnica, ki niso starejši od 35 let.

Na voljo je 30.000 evrov, roka za oddajo vlog sta 16. julij in 16. september.

M. K.