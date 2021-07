Rop na Senovem - policija prosi za pomoč

13.7.2021 | 10:15

Titova cesta na Senovem (Wikipedija)

Fotografija je simbolična. (Pixabay)

Sinoči ob 21.42 so bili policisti obveščeni o ropu na Titovi cesti na Senovem.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je v bližini gostinskega lokala do oškodovanca pristopil storilec in zahteval, da mu izroči denar. Grožnje je podkrepil s predmetom, podobnim pištoli, in mu ukradel okoli 400 evrov. Storilec je po dejanju pobegnil proti parkirnemu prostoru stanovanjskega bloka na Titovi cesti 86.

Gre za mlajšega moškega, oblečen je bil v modre jeans hlače, športni pulover s kapuco temno rdeče barve, na glavi je imel sončna očala.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskavo vseh okoliščin ropa. Pozivajo morebitne priče dogodka in vse, ki bi o roparju karkoli vedeli, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.

M. K.