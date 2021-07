Ponoči pijan razgrajal na novomeškem Glavnem trgu

Nekaj pred polnočjo so policisti PP Novo mesto posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru na Glavnem trgu v Novem mestu. 27-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov ni pomiril, nadaljeval je z nedostojnim vedenjem, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Izginile pnevmatike

Iz kletnih prostorov stanovanjskega bloka na Seidlovi cesti v Novem mestu je nekdo ukradel štiri pnevmatike in posodo z motornim oljem. Lastnico je oškodoval za 400 evrov.

Vlomil v hišo

V kraju Verdun na območju PP Novo mesto je med 10. in 22.30 uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vhodna vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Skrita na podvozju in med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila registrskih oznak Severne Makedonije. Policisti so pri pregledu vozila na podvozju odkrili državljana Afganistana, ki je poskušal nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Prav tako na tovornem vozilu registrskih oznak Severne Makedonije so skritega med tovorom odkrili še enega državljana Afganistana, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli.

Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Nekateri peš

Policisti so na območju Obrežja izsledili in prijeli državljana Maroka, na območju Stare Lipe (PP Črnomelj) državljana Bangladeša in na območju Paunovičev (PP Črnomelj) pet državljanov Afganistana. Policijski postopki s tujci še potekajo.

