Pavličevi vam prinesejo zeleno gajbico s sr(e)čnega vrta kar na dom!

13.7.2021 | 14:50

Danijela in Andrej Pavlič, zadovoljna na zelenjadarski kmetji.

Orehovica - Ljubezen do zemlje, želja, čim bolj živeti z naravo in od narave ter pomagati ljudem, je glavno vodilo Pavličevih iz Orehovice pri Šentjerneju. Zakonca Danijela in Andrej sta kljub napornim službam domačo kmetijo ohranila živo, Danijela pa je pred letom dni po več kot dveh desetletjih pisarniškega dela ostala celo doma in prestopila v podjetniške vode. Prav nič ji ni žal.

Manjšo kmetijo so usmerili v zelenjadarstvo. Z možem sta v 25 letih kupila tri hektarje obdelovalne zemlje okrog njihove kmetije, kjer z otroci ustvarjajo špargljevo zeleno pravljico, rubinast sok iz aronije in zelene gajbice s pisano zelenjavo.

Pavličevi imajo lepo urejeno hišo in vrt, na katerem raste marsikaj.

Začelo se je pred 11 leti s šparglji, ko sta z možem na okrog 12 arih blizu doma posadila kakih 500 sadik špargljev dveh ali treh vrst. Takrat so bili šparglji razmeroma novost, bila sta med prvimi pridelovalci na našem koncu.

»Najin cilj je bil sofinancirati študij otrok, obenem pa poskrbeti, da tudi sami jemo čim bolj zdravo hrano, saj ne uporabljamo ne škropiv ne gnojil,« pove Danijela Pavlič. Sproti sta se učila in danes imata še kakih 300 sadik. Že zdaj delajo po načelih integrirane pridelave, želijo pa pridobiti tudi ekocertifikat.

Po špargljih aronija

Danijela ob grmu aronije.

Pavličeva sta šla pred štirimi leti še v eno novost – posadila sta 800 sadik aronije, ki je ravno tako zelo zdrava, bogata zlasti z železom in pomembna za krepitev imunskega sistema. Žal jim je voluhar zdesetkal sadike in danes jih imajo le še 650. Avgusta se jo obira. Pavličevi to počnejo ročno, saj je pridelek bolj kakovosten.

Paradižnik in drugo

Pridelovanje paradižnika v rastlinjaku je veliko lažje, ugotavlja Danijela.

Ker so si s šparglji in aronijo ustvarili svoj krog strank, ki so povpraševale tudi po drugih pridelkih, so se odločili, da ponudijo še drugo sezonsko zelenjavo. Tu imajo pomembno mesto paradižniki, ne le običajnih oblik in barv!

Na njihovem lepo urejenem vrtu gojijo tudi razno jagodičevje in sploh vedno poskusijo s čim novim: tako pri njih raste črna in rumena malina, japonska vinska jagoda, šmarna hrušica in še kaj.

Dostava na dom

A kar pridelaš, je treba tudi prodati. Pavličevim to ni problem.

Pavličevi kot svojo konkurenčno prednost zagovarjajo princip dostave zelenjave na dom in strankam, v glavnem iz šentjernejske občine in novomeškega konca. Gajbice, ki jih vozijo, vsebujejo doma pridelano zelenjavo pisanih barv, ki je na voljo v tistem tednu. Danes nabrano na njivi, danes odpeljano – to odgovarja vsem. To poslovno idejo je Danijela uresničila pod blagovno znamko Sr(e)čni vrt, ki jo je predstavila tudi v ABC podjetništva Gospodarske zbornice Slovenije.

Besedilo in foto: L. Markelj