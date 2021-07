Včeraj skoraj enkrat več pozitivnih kot teden dni prej; v regiji 31

13.7.2021 | 11:30

Foto: Bobo

V ponedeljek so opravili 1846 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 84 okužb, je na svoji spletni strani objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo 4,6 odstotka testov. Za primerjavo: v nedeljo so zdravstveni delavci ob 564 opravljenih PCR testih potrdili 12 okužb. Delež pozitivnih je znašal dobra dva odstotka. Prejšnji ponedeljek so opravili 1695 PCR testov. Dnevni izkupiček pozitivni na koronavirus se je ustavil pri številki 48, kar predstavlja 2,8-odstotni delež.

Včeraj so opravili tudi 25.531 hitrih antigenskih testov. Na 100.000 prebivalcev je bilo v zadnjih 14 dneh potrjenih 28 primerov okužb, sedemdnevno povprečje okužb pa znaša 59.

Hospitaliziranih je 39 oseb (dan prej 41), intenzivno nego jih potrebuje 10 (enako kot dan prej). Covid-19 včeraj ni terjal življenj.

Po oceni NIJZ je trenutno v državi 610 aktivnih primerov okužbe.

Po vikendu, ko so na našem koncu države v soboto zaznali le tri potrjene okužbe, prav tako tri v nedeljo, se je spet povečalo število okuženih tudi pri nas.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Šentjernej 9, Črnomelj 4, Šmarješke Toplice in Kočevje 3, Novo mesto in Dolenjske Toplice 2, Trebnje, Mirna Peč in Škocjan 1

Posavje - Krško 4, Brežice 1

M. K.