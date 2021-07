Na mednarodnem atletskem mitingu Novo mesto tudi Kristjan Čeh

13.7.2021 | 19:00

Andrej Jeriček, predsednik AK Krka Novo mesto, in Eva Murn, ki je danes odšla na mladinsko evropsko prvenstvo v estonski Talin. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Novomeški atletski klub Krka jutri, 14. julija, organizira na stadionu Portoval že 32. mednarodni atletski miting Novo mesto, ki bo četrti v seriji tekmovanj za mednarodno atletsko ligo oz. šesti skupaj z Atletskim pokalom Slovenije in državnim prvenstvom. Prvi imeni bosta zagotovo metalec diska Kristjan Čeh in skakalka s palico Tina Šutej, ki bosta zadnjič preverjala formo pred olimpijskimi igrami v Tokiu. Med drugim bosta nastopili tudi Maja Mihalinec Zidar v teku na 200 metrov in Neja Filipič v skoku v daljino.

Nastopili bodo atleti in atletinje iz dvanajstih držav, skupaj okoli 200 tekmovalcev, in sicer: iz Bosne in Hercegovine, Cipra, Češke, Etiopije, Hrvaške, Kenije, Madžarske, Italije, Poljske, Srbije, Slovaške in Slovenije.

Na mitingu bo izvedeno 10 moških in 10 ženskih disciplin ter že sedmič memorialna disciplina Marijana Špilerja v metu kopja, kjer bodo gledalci lahko spremljali borbo med starimi znanci Bosancem Dejanom Mileusničem, Srbom Vedranom Samcem in slovenskim metalcem Matijo Kranjcem. V okviru mitinga bo potekal tudi Miting mladih.

Podrobnosti so v novomeškem klubu predstavili na včerajšnji novinarski konferenci, kjer je poleg Andreja Jerička, predsednika AK Krka, sodelovala še 18-letna Eva Murn, ki je danes odšla na mladinsko evropsko prvenstvo v estonski Talin, avgusta pa se bo udeležila še svetovnega mladinskega prvenstva v Keniji. Nastopila bo v teku na 100 metrov ovire.

»Zelo se veselim nastopa na evropskem prvenstvu, saj bo to moje prvo takšno veliko tekmovanje, na katerem bom pridobila dragocene izkušnje za nadaljnjo športno pot, od nastopa pa pričakujem, da bi se približala ali pa celo izboljšala svoj osebni rekord. Avgusta grem tudi na svetovno mladinsko prvenstvo v Kenijo, kjer bo še večja konkurenca in še večji izziv zame,« je praktično tik pred odhodom dejala Eva.

Med novomeškimi atleti, ki bodo nastopili na mitingu, naj omenimo Matevža Šušteršiča, Taro Kebel, Tadeja Hribarja in Tilna Novaka.

Andrej Jeriček, predsednik AK Krka Novo mesto, je ob tem poudaril, da se klub in predvsem vodja mitinga Igor Primc zelo trudita pri organizaciji v teh posebnih okoliščinah, posebnih protokolih, ki jih morajo organizatorji, tekmovalci in seveda tudi gledalci upoštevati. »Kljub temu pričakujemo kvaliteten miting z izvrstnimi domačimi in tujimi tekmovalci in tudi kakšen rekord mitinga, med njimi denimo Kristjana Čeha v metu diska,« je še dejal.

Miting si bo na ogled tudi preko internetnega prenosa, a v novomeškem klubu vabijo vse, da si atletski dogodek ogledajo v živo.

M. Ž.