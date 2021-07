Med dolenjskimi dijaki zaenkrat 122 okužb; NIJZ: kontrola na meji ni naša stvar

Okužbe z novim koronavirusom spet naraščajo. Pri nas jih je velik delež uvoženih.

V evropski regiji že 26. teden beležijo 30-odstotno rast primerov. Največ primerov so zabeležili v Rusiji, Turčiji, na Švedskem in v Veliki Britaniji.

Kar se tiče virov okužb v Sloveniji, je velik delež uvoženih, je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 povedala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Nuška Čakš Jager. Dodala je še, da množične prireditve prinašajo večjo nevarnost širjenja okužbe.

Potrebna je potrditev

Čakš Jagrova je spregovorila tudi o okužbah, ki so bile posledica dveh maturantskih izletov: dolenjskega in gorenjskega.

Na Dolenjskem so do danes potrdili 122 okužb med udeleženci. 8. julija so izvedli epidemiološko poizvedovanje, kar pomeni, da je epidemiološka služba poklicala vse udeležence tega maturantskega izleta poklicala in se z njimi pogovorila. Dobili so tudi pisna navodila. Preliminarni rezultati kažejo na možnost okužbe z varianto delta, končni rezultati bodo znani v kratkem oziroma do konca tedna.

Po izletu gorenjskih maturantov so zabeležili 32 okužb in dva sekundarna primera. V petek, ko so potrdili prvi primer okužbe, so poklicali čez 300 maturantov, torej skoraj vse. Tisti, ki se niso javili, so dobili pisna navodila. Vzorce kužnin okuženih oseb so poslali na sekvenciranje.

Kot je poudarila Čakš Jagrova, je predlog za karanteno na domu dobilo 664 visokorizičnih kontaktov med udeleženci maturantskega izleta in njihovi visokorizični kontakti po prihodu domov. Prebolevniki in cepljeni niso dobili karantene.

Pojasnila je še, da se epidemiološka služba aktivira vedno, ko dobi potrditev, da je oseba okužena. Da so torej maturanti sploh lahko vstopili v Slovenijo, je stvar policije, v kateri pristojnosti so karantene na meji. To lahko po petih dneh prekinemo z negativnim PCR testom; epidemiološka po drugi strani traja 10 dni in je ni mogoče prekiniti.

Koliko maturantov je bilo cepljenih, sicer še ni znano. Je pa dejala, da kar nekaj. Pri tem jim sicer verjamejo na besedo, saj ne smejo preveriti, če to res drži.

Dva enaka odmerka ali ne?

Dotaknila se je tudi cepljenja z različnimi odmerki. Kot je dejala, strokovna priporočila glede cepljenja zaenkrat ostajajo enaka, a da se oseba lahko cepi z različnima odmerkoma, če podpiše poseben dokument, ki ga je mogoče dobiti tudi pri osebnem zdravniku.

