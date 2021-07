Prevaranti na območju Krškega - opaženi v sivem Toyotinem enoprostorcu

13.7.2021 | 16:15

Simbolna slika (PU NM)

Krško - Na območju Občine Krško so policisti danes zaznali tri neznance, ki so se izdajali za ponudnike internetnih storitev, v istem času pa so zabeležili dva vloma v hiše. Zato opozarjajo pred neznanci, ki skušajo stanovalce z različnimi pretvezami zvabiti iz hiš, da bi jih lahko okradli, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Policisti so bili namreč danes obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Razteza, kjer so storilci izkoristili krajšo odsotnost stanovalcev, skozi odprto okno vlomili v hišo in ukradli več predmetov. Nekaj pred 14. uro je bilo vlomljeno tudi v hišo v Kobilah.

Policisti so takoj po prejemu obvestila začeli s aktivnostmi za izsleditev storilcev. Po prvih zbranih podatkih so ugotovili, da naj bi se v dopoldanskih urah v okolici Krškega (Raztez, Kobile in Stolovnik) na dvoriščih več stanovanjskih hiš z enoprostorcem sive barve in znamke Toyota ustavljali trije neznanci, ki so se izdajali za ponudnike internetnih storitev. Policisti zato prosijo vse, ki bi avtomobil opazili ali so jih omenjeni trije neznanci nagovorili, da to takoj sporočijo na številko 113.

Občane ponovno opozarjajo, naj bodo pozorni. Gre namreč za primere, ko neznanci obiskujejo starejše občane in jih skušajo z različnimi pretvezami zvabiti iz hiš, da bi jih lahko v vmesnem času okradli.

Storilci žrtve pogosto zamotijo s pogovorom in se predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih, telekomunikacijskih ali gradbenih podjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno. Oškodovanci največkrat šele po njihovem odhodu ali celo v naslednjih dneh ugotovijo, da so bili žrtev kaznivega dejanja.

