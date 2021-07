Z energetsko obnovo bodo v Šentjerneju privarčevali

14.7.2021 | 08:10

Župan Občine Šentjernej Jože Simončič in direktor Synco Matevž Pongračič po podpisu pogodb. (Foto: Občina Šentjernej)

Šentjernej - V avli Kulturnega centra Primoža Trubarja v Šentjerneju je v ponedeljek potekal slavnostni podpis koncesijske pogodbe za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Šentjernej.

Februarja lani je Občinski svet Občine Šentjernej sprejel Odlok o javno-zasebnem partnerstvu, sledil je javni razpis in v postopku izbire koncesionarja je končno ponudbo v predpisanem roku oddal ponudnik Synco, podjetje za energetske storitve d.o.o., skupaj s partnerjem TAMES podjetje za trgovino, inženiring in storitve d.o.o.

Na podlagi sprejetega odloka je občina konzorciju z odločbo podelila koncesijo za 15 let. Izbrani ponudnik bo izvedel energetsko sanacijo petih javnih objektov, in sicer: Osnovne šole Šentjernej, Podružnične osnovne šole Šentjernej v Orehovici, Krajevne knjižnice Šentjernej, Kulturnega centra Primoža Trubarja v Šentjerneju, Zdravstvene postaje Šentjernej in prostorov občinske uprave Občine Šentjernej. Dela bodo začeli izvajati najkasneje konec februarja prihodnje leto, zaključila se bodo s primopredajo vseh objektov avgusta 2022.

S koncesijsko pogodbo bo občina pridobila celovito in tehnološko energetsko sanirane javne objekte, energetsko upravljanje, nižje stroške energije in zmanjšane emisije ogljikovega dioksida.

Celotna investicijska vrednost znaša dobrih 2 milijona 412 tisoč evrov brez DDV. Koncesionar bo zagotovil sofinanciranje v skupni višini dober milijon 230 tisoč evrov brez DDV. Občina je iz evropske kohezijske politike pridobila skoraj 1,2 milijona nepovratnih sredstev.

L. M.