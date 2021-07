FOTO: Zagorelo v trgovskem objektu

14.7.2021 | 07:05

Fotografije iz Radeč: PGD Radeče

Včeraj ob 4.05 je na Ulici Milana Majcna v Radečah zagorelo v trgovskem objektu. Gasilci PGD Radeče in PGD Jagnjenica so požar pogasili, prezračili prostore in objekt pregledali s termovizijsko kamero.

Gorele smeti v zabojniku

Sinoči ob 20.53 so na Belokranjski cesti v Črnomlju gorele smeti v komunalnem zabojniku. Gasilci PGD Črnomelj so požar pogasili.

Ogenj s smeti na njivo

Ob 21.39 so pri Kerinovem grmu, občina Krško, gorele smeti, požar pa se je nato razširil še na njivo pšenice. Požar so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog.

Ob 11.11 so na Trati v Kočevju gasilci PGD Kočevje pogasili goreč kup smeti. Na kraju je bila prisotna tudi policija.

In spet ...

Ob 23.15 je v bližini naselja Kerinov Grm, občina Krško, gorelo strnišče. Požar na površini petindvajset kvadratnih metrov so pred prihodom gasilcev PGE Krško in PGD Veliki Podlog pogasili policisti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu GRAJSKE NJIVE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

-od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA;

-od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

-od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JAVORJE;

-od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA CERKNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP TO Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Jesenice predvidoma med 10.00 in 12.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Rožno med 8. in 9.45 uro, na območju TP Veliki vrh med 10.30 in 12. uro ter na območju TP Vozenk med 12.15 in 14. uro, na področju nadzorništva Brežice na območju TP Skopice, Skopice šola, Dolenje Skopice med 8. in 11.30 uro, na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Dolenje Mladetiče, nizkonapetostno omrežje – Juntez med 8. in 10. uro in na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Armeško, nizkonapetostno omrežje – Smer proti Cerkvi med 8. in 12. uro.

M. K.