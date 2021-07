Silvo Kulovic in Janez Juršič 100-krat darovala kri

14.7.2021 | 13:05

Silvo Kulovic

Janez Juršič

Novo mesto - V OZ RKS Novo mesto so včeraj čestitali že drugemu krvodajalcu, ki je ta teden stotič daroval kri.

Že v ponedeljek je na Center za transfuzijsko dejavnost Novo mesto prišel Silvo Kulovic iz KORK Podgrad. Z darovanjem je začel leta 1989, takrat je dal kri dvakrat med služenjem vojaškega roka. Potem je s tem nadaljeval tudi ko se je zaposlil. Vmes mu je malo ponagajalo zdravje, takrat je moral udeležbe na akcijah za kratko prekiniti, drugače pa redno obiskuje Center za transfuzijsko dejavnost. Je zaposlen, poleg tega doma skrbi še za kmetijo, tako da mu dela prav gotovo ne zmanjka. Kri bo daroval, dokler mu bodo dopuščala leta in služilo zdravje, tako da mu bo gotovo uspelo še kdaj jubilejno darovati kri, so prepričani na OZ RK Novo mesto.

Ob jubilejnem odvzemu so mu čestitale predsednica OZ RKS Novo mesto Vesna Dular, predsednica KORK Podgrad Stanislava Turk in predstavnica CTD Novo mesto Mojca Šimc, dr.med.

Včeraj ps so čestitali še Janezu Juršiču iz KORK Dolž, ki je prav tako kri daroval stotič. Z darovanjem krvi pa ni začel med služenjem vojaškega roka kot večina fantov, ampak že v drugem letniku srednje šole. Svojo delovno dobo je preživel v avtomobilski industriji, pravi, da se je v bistvu menjalo samo orodje in lastniki, delo je ostalo isto. Zdaj je že štiri leta v pokoju, vendar mu čas zapolni delo na kmetiji, kjer ima tudi živali. Po svojih močeh mu pomaga tudi sin, ki je doma, drugi živi v Ljubljani, sta pa oba krvodajalca, torej dober zgled nekaj velja. Vesel je, da lahko daruje kri, ker je to, kot pravi Janez, ena redkih stvari, ki se je ne da kupiti, jo pa lahko brezplačno in anonimno nekomu daš.

Ob jubilejnem darovanju sta mu čestitali predsednica OZ RKS Novo mesto Vesna Dular in predstavnica CTD Novo mesto, Mojca Šimc, dr. med, so še sporočili iz novomeške humanitarne organizacije.

M. K.; foto: OZ RK Novo mesto

