ArtEko Šentjanž 2021 - v Peklu ustvarjali na temo vode

14.7.2021 | 10:15

Pekel pri Šentjanžu - Čeprav leto od zaključka jubilejnega desetega ArtEka ni bilo ravno optimistično, je zelo hitro minilo in preteklo soboto se je tako zaključil že 11. ArtEko Šentjanž, sporočajo iz tamkajšnjega TD.

Tudi letos so se umetniku od torka do nedelje v organizaciji Turističnega društva Šentjanž in Zavoda MUK Qra družili in ustvarjali na domačiji Felicijan v Peklu pri Šentjanžu. Letošnjemu ArtEku so svojo barvo na platnu pod taktirko umetniške vodje Jerce Šantej dodali Dime Temkov iz Makedonije, Vasja Urlih in Brane Širca iz Ljubljane, Tatjana Mijatović iz Radencev, Tina Konec iz Oplotnice, Tone Zgonec iz Boštanja, Ana Jazbec, Nena Bedek in Matic Svažič iz Sevnice ter Vili Lamovšek iz Mokronoga, ki je dogajanje fotografsko dokumentiral.

V soboto, 10. julija so tako v prisotnosti lepega števila prijateljev umetnosti odprli delovno razstavo, ki sta jo z glasbenim vložkom na saksofonu popestrila Andrej Fon in Tit Knez Majcen.

Tema letošnjega ArtEka se je ponujala sama po sebi. Tako so ob sotočju dveh potokov in v neposredni bližini izvira stoletne vode umetniki letos ustvarjali na temo vode. Spet so nastala čudovita in povedna dela, ki bodo ponovno na ogled postavljena zadnjo nedeljo v septembru, v okviru Šentjanške tržnice, na Repovževi štali v Šentjanžu, napovedujejo organizatorji.

Petdnevno dogajanje v Peklu so popestrili tudi spremljevalni dogodki. Tako je Rok Petančič v sredo izvedel vodeno degustacijo izbranih posavskih vin, Bojan Novšak pa je dogodku piko na i dodal s predstavitvijo unikatne lesene salamoreznice. V petek zvečer je ArtEko gostil Jožeta Meha, ki je umetnikom in obiskovalcem predstavil akvaponično pridelavo hrane in projekt SATILU AqF – pametnega akvaponičnega rastlinjaka. V sredinem dopoldnevu pa so udeleženci ArtEka izvedli izlet v Radež, kjer so si pri družini Kosem ogledali nasad sivke in izdelavo izdelkov iz nje.

''Nedvomno je za nami prekrasen teden, ki je minil v znamenju umetnosti in prijetnega druženja s prijatelji. Vsak, ki je že bil del ArtEko druščine, se v našo sredino rad vrača. V tem, da se kmalu zopet vidimo, smo si vsi enotni tudi letos. Lepo povabljeni, da nam sledite!'' še sporočajo iz TD Šentjanž.

M. K.; foto: Goran Rovan