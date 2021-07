V Žabji vasi ostali brez žara

14.7.2021 | 11:20

Ne vemo, kakšna sta ukradena žara. Tale slika je zgolj ilustrativna. (arhiv DL)

V Žabji vasi v Novem mestu je nekdo vlomil v lesena pomožna objekta in ukradel dva žara. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 700 evrov škode.

Prijeli Maročana

Policisti so v Brezju pri Veliki Dolini (PP Brežice) izsledili in prijeli državljana Maroka, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

Ostal brez štirikolesnika

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer od zadnjega včerajšnjega poročanja intervenirali v 57 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 225 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda in v Dolenji Radulji zasegli štirikolesnik kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 11-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, lahke telesne poškodbe, vlomov in tatvin.

Na območju Ribnice pa je bilo, kot poroča PU Ljubljana, vlomljeno v hišo. Ukradli so gotovino, škoda znaša nekaj tisoč evrov.

M. K.