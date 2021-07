FOTO: Že desete poletne glasbene urice

14.7.2021 | 14:10

Pihalni orkester Krka je letos pripravil že desete poletne glasbene urice.

Mentor Borut Turk

Delavnic se udeležuje okoli 60 maldih glasbenikov in glasbenic.

Rumanja vas - Poletne srede so v in okoli mladinskem domu v Rumanji vasi tudi letos polne glasbe in igre. Pihalni orkester Krka je namreč že deseto leto zapored pripravil Poletne glasbene urice, na katerih mladi tradicionalno ob sredah med 9. in 14. uro ustvarjalno preživljajo poletje.

»Vsako leto se trudimo, da privabimo veliko število otrok in tako jih je tudi letos znova okoli 60. Stari so od 6 do 15 let in prihajajo iz vse Dolenjske, veliko je povratnikov, pridejo pa tudi novi. Kot pihalni orkester smo zelo veseli, da so lepo zapolnjene sekcije trobent, flavt, klarinetov in saksofonov,« je dejal mentor Borut Turk in dodal, da letos zaradi vsem znanim razmer okoli epidemije potekajo podobno kot lani. Otroke so razdelili v več manjših skupin in jih razporedili po prostoru znotraj doma in predvsem okoli njega, skupinske vaje pa načeloma potekajo na prostem.

Namen brezplačnih delavnic je, da imajo otroci stik z inštrumentom tudi poletnimi počitnicami, obnovijo osvojeno znanje in ga tudi nadgradijo, spoznajo, kaj pomeni skupinsko igranje in delo Pihalnega orkestra Krka in marsikoga ta izkušnja tako navduši, da se mu kasneje tudi pridružijo. Skrbno izberejo skladbe, ki jih otroci igrajo, vedno nekaj, kar jim je blizu, jih poznajo iz radijskih valov, risank in filmov. Letos tako denimo preigravajo pesem We know the way iz risanega filma Moana, We will rock you skupine Queen in All my loving Beatlov.

Poleg Turka je tokrat glavni mentor še Marko Jenič, profesor trobente, pri izvedbi delavnic jima pomagajo člani orkestra, ki igrajo z otroci, jim pomagajo in jih učijo, za ustvarjali kotiček pa znova skrbi Tjaša Travižan. Otroci, ki imajo bolj radi šport, imajo na voljo za domom igrišče, kjer se gredo različne igre z žogo, med njimi obvezno med dvema ognjema, je pridal Borut Turk.

S Poletnimi glasbenimi uricami so začeli na zadnjo junijsko sredo, zaključni koncert pa bo v četrtek, 26. avgusta, ob 19. uri. Glede na situacijo bodo takrat odločili, ali bo v Kulturnem domu v Straži ali tako kot lani na igrišču za Mladinskim domom v Rumanji vasi, kjer je tudi domicil Pihalnega orkestra Krka. Projekt že vsa leta podpirata pokrovitelja novomeška tovarna Krka in Mestna občina Novo mesto, pridružuje pa se mu tudi Občina Straža.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija