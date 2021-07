Šoferji in avtomehaniki pri spomeniku na Cviblju počastili svoj praznik

14.7.2021 | 14:45

Žužemberk - V Sloveniji je registriranih približno 35.000 poklicnih voznikov in okoli 7500 avtomehanikov, ki jim je posvečen 13. julij kot dan šoferjev in avtomehanikov. Na ta dan leta 1943 so motorizirane enote štaba 4. slovenske narodnoosvobodilne udarne brigade Ljuba Šercerja v sodelovanju s 1., 2., 3. in 4. brigado vdrle v središče Žužemberka. V spopadu, ki je trajal od zgodnjih jutranjih ur do poznega večera, je bil Žužemberk osvobojen.

Leto za letom se skupaj s predstavniki Združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Občine Žužemberk in OO ZB NOB Žužemberk, srečujejo pri spomeniku na Cviblju, ki povezuje pri ohranjanju spominov na dogodke iz NOB. Praznik šoferjev in avtomehanikov je tudi del slovesnosti ob prazniku Občine Žužemberk. Kako pomemben je ta dan, razkrije dejstvo, da je bil 13. julij nekoč tudi praznik Krajevne skupnosti Žužemberk.

Prisotne sta v nagovoru pozdravila župan Občine Žužemberk Jože Papež in predsednik ZŠAM Slovenije Aleš Kocjančič. Delegacija združenja je k spomeniku položila venec, prisotni pa so se z minuto molka spomnili na vse padle in umrle med 2. svetovno vojno. V kratkem kulturnem programu so sodelovale domače pevke in recitatorki.

Foto: Darko Pucelj

