Voznica z avtom na streho; čelno v kamion: zalilo pritličje; ujet v dvigalu

14.7.2021 | 18:30

Danes zjutraj ob 5.29 se je na Uršnih selih, občina Novo mesto, voznica z osebnim vozilom prevrnila na streho. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in postavili vozilo na kolesa. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob 11.02 sta trčili osebni vozili na cesti proti Polomu v občini Kočevje. Na kraj so odšli gasilci PGD Kočevje, ki so s tehničnim posegom rešili eno osebo iz vozila. Odklopili so akumulatorja na vozilih, posuli cestišče z vpojnim sredstvom ter pomagali pri prenosu poškodovanih oseb do reševalnega vozila, s katerim sta bili prepeljani v nadaljnjo oskrbo.

Ob 13.17 sta čelno trčila kamiona in osebno vozilo v Ortneku v občini Ribnica.. Gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator ter posuli razlite tekočine. Poškodovanega so pregledali reševalci NMP.

Zalilo pritličje

Ob 6.05 je na Gozdni poti v Leskovcu, občina Krško, zaradi zamašenega odtoka zalilo pritličje stanovanjske hiše. Stanovalci so do prihoda gasilcev PGE Krško nastalo situacijo že sanirali, gasilci pa so opravili pregled. Črpanje ni bilo potrebno.

Pomoč ob epileptičnem napadu

Ob 7.03 so v ulici Na postajo v Velikih Laščah, gasilci PGD Velike Lašče, do prihoda ekipe NMP nudili pomoč občanki, ki je doživela epileptični napad.

Ujet v dvigalu

Ob 8.09 so posredovali gasilci PGD Brežice na Dobovski cesti v Brežicah, kjer so iz dvigala rešili ujeto osebo.

Samovžig

Ob 11.15 sta zaradi samovžiga zagorela trava in gnoj v naselju Krkovo nad Faro v občini Kostel. Požar na površini okoli 5 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Fara.

