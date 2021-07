Posavski gospodarstveniki pozivajo k cepljenju proti covidu-19

14.7.2021 | 19:30

Napovedi so vzpodbudne, a uresničile se bodo le, če ne bo novega lock-downa, opozarjajo gospodarstveniki ... Foto: Bobo

Krško - Posavsko gospodarstvo je kljub epidemiji covida-19 lani poslovalo nad pričakovanji. Po oceni tamkajšnjih gospodarstvenikov bo letos poslovalo še boljše, a le, če do konca leta ne bo prišlo do ponovne zaustavitve javnega življenja. Ključno bo upoštevanje priporočil in cepljenje, menijo.

Direktor Posavske gospodarske zbornice iz Krškega Darko Gorišek je na današnji novinarski konferenci ocenil, da so napovedi spodbudne in obetajoče. Ali se bodo uresničile, pa je odvisno predvsem od tega, kako bodo ljudje v svojem poklicnem in zasebnem življenju upoštevali varnostna priporočila in navodila ter se cepili, je dodal.

Napovedi poslovanja kažejo, da bi Posavje letos lahko doseglo rekordne prihodke v znesku 4,3 milijarde evrov, od tega na tujih trgih 2,58 milijarde evrov. Dodana vrednost naj bi zrasla na 674 milijonov evrov, dodana vrednost na zaposlenega pa naj bi se ustalila na 55.900 evrih.

Projekcija poslovanja še kaže, da bi bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA), ki ga ustvarjajo družbe, prvič lahko presegel 300 milijonov evrov, čisti dobiček pa naj bi prvič presegel 110 milijonov evrov.

Rasti naj bi sledile tudi naložbe, za katere ocenjujejo, da bodo letos znašale najmanj 155 milijonov evrov. Mesečne plače naj bi zrasle za povprečno 50 evrov. Letošnja povprečna bruto plača naj bi v Posavju dosegla 1860 evrov.

Po pogovorih z vodstvi podjetij, ki zaposlujejo več kot tri četrtine vseh zaposlenih v regiji, te napovedi potrjuje tudi napoved rasti števila zaposlenih, ki naj bi se konec leta ustalila na ravni predlanske zaposlenosti oz. na ravni 12.050 zaposlenih.

Gospodarska zbornica Slovenije je pripravila oceno učinka morebitnega vnovičnega zapiranja gospodarstva, po kateri bi v Posavju ob vnovični omejitvi javnega življenja do konca leta izgubili 71,5 milijona prihodkov in 11 milijonov evrov dodane vrednosti. Izgubili bi tudi najmanj 60 delovnih mest.

Glavnina ekonomske škode bi nastala v že zdaj najbolj prizadetih sektorjih, kot so gostinstvo in nastanitve, šport in rekreacija, kulturne in razvedrilne dejavnosti, osebne storitve, kultura in izobraževanje, javni potniški promet in trgovina s trajnimi proizvodi, je še navedel Gorišek.

Po podatkih krške izpostave Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) so posavske gospodarske družbe lani ustvarile 4,1 milijarde evrov skupnih prihodkov, kar je skoraj dva odstotka manj kot predlani. Največ oz. skoraj dve tretjini prihodkov je ustvarila energetika. Hkrati so ustvarile 106 milijonov evrov čistega dobička, ki je bil dva odstotka manjši od primerljivega predlanskega.

M. K.

