FOTO: Primc vesel ob izidih Kristjana Čeha, svojega naslednika

14.7.2021 | 22:15

Kristjan Čeh je rekord stadiona Portoval v metu dvignil na 67,72 m. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Tudi v svoji štiriintrideseti izvedbi je novomeški mednarodni atletski miting, tekmovanje, ki je skozi leta spremenilo kar nekaj imen od odprtega prvenstva Dolenjske prek potujčenega Krka Open do današnjega Novo mesto 2021, navdušil dolenjske ljubitelje atletike, vsaj tiste redke, ki so danes popoldne prišli pogledat najboljše slovenske atlete in njihove kolege iz tujine.

Prvo ime 34. mednarodnega atletskega mitinga Novo mesto 2021 je bil po pričakovanju ptujski velikan Kristjan Čeh, ki je pred dnevi v Talinu že drugič osvojil naslov evropskega prvaka med mlajšimi člani in se bo v naslednjih dneh odpravil v Tokio, kjer se bo potegoval za eno izmed medalj, morda celo zlato, v metu diska, v disciplini, ki je tudi Novomeški atletiki z Igorjem Primcem prinesla precej radosti, tako nad državnimi rekordi kot tudi ob uvrstitvah na olimpijske igre in finalnem nastopu na svetovnem prvenstvu.

Igor Primc, ki je bil na mitingu tudi tokrat v vlogi vodje tekmovanja, je nad svojim naslednikom navdušen: "Pojavil se je popolnoma nepričakovano in slovenska atletika ima spet tekmovalca, ki lahko poseže po najvišjih mestih na največjih tekmovanjih.

Kristjan, ki je na tekmo v Novem mestu zaradi nekoliko poznega odhoda s Ptuja in gneče na cesti prispel praktično zadnji trenutek in ni imel prav veliko časa za ogrevanje, je, kot je povedal po tekmi, svoj nastop zaradi tega začel poln adrenalina, a se je vse dobro izteklo. Začel je z zanj spodobnih 66,70 m, s čimer je popravil rekord stadiona, v drugi seriji ta izid izboljšal še za 14 cm, po nekoliko manj posrečenem tretjem metu (63,51 m) in neveljavnem poskusu v četrti seriji, pa je v šestem poskusu, ko mu je uspelo vreči 67,72 m, dobil potrdilo, da je tudi po evropskem prvenstvu ostal v dobri formi, ki naj bi jo do olimpijskega nastopa še nekoliko izpilil. Tretje mesto v metu diska je osvojil član domačega kluba Tadej Hribar, ki je bil po poškodbi rame med padcem z motorjem in dolgi rehabilitaciji tokrat z izidom 51,22 m kar zadovoljen.

Poleg Kristjana Čeha smo lahko tokrat na delu videli še dve slovenski olimpijki. V skoku ob palici je celjska skakalka Tina Šutej, ki je tekmo začela, ko so jo tekmice že zaključile, končala svoj uradni nastop s preskočenimi 450 cm in tremi neuspelimi poskusi na 460 cm. Po dogovoru s sodniki je na tej višini "za trening" poskusila še enkrat in jo premagala, na 470 cm pa je le malo manjkalo, da ni prišlo do nesreče, ki bi ji preprečila olimpijski nastop. Zataknila se je ob letvico in s skoraj petih metrov padla na glavo oziroma vrat prav na rob blazine. Zgledalo je grozljivo, a je takoj po pristanku dvignila roko in s tem pokazala, da je vse v redu.

Tretja slovenska olimpijka med nastopajočimi na novomeškem mitingu, članica ljubljanskega Massa Maja Mihalinec Zidar, je nastopila na 200 m in morala na ciljni črti prvo mesto za dobro desetinko sekunde prepustiti Ciprčanki Anni Ramonni Papaioannou, ki je pred tem zmagala tudi na 100 m. Maja z izidom 23,64 ni bila zadovoljna, saj jo je v zaključku teka "čisto pobralo", dejstvo pa je, da je nastopila iz polnega treninga in se bo njena pripravljenost po počitku oziroma lažjih treningih pred olimpijskim nastopom gotovo izboljšala.

Zmag so se veselili tudi v domačem klubu Krka. Matevž Šuštaršič, ki je moral zmago na 100 prepustiti svojemu nekdanjemu klubskemu kolegu Tilnu Ovničku, je zmagal na 200 m, Brežičanka Lara Omerzu pa je v Krkinem dresu zmagala v skoku v višino.

Izidi, moški, 100 m (veter 0,0 m/s):

1. Tilen Ovniček (Velenje) 10,59, 2. Matevž Šuštaršič (Krka) 10,68, 3. Filip Ištvanović (Srbija) 10,84;

200 m (+0,2 m/s):

1. Matevž Šuštaršič (Krka) 21,52, 2. Domen Orož (Kladivar) 21,71, 3. Zvonimir Ivašković (Hrvaška) 21.72;

400 m:

1. Rok Ferlan (Triglav) 47,31, 2. Borislav Dragoljević (Mass) 48,57, 3. Jernej Jeras (Mass) 49,55;

1500 m:

1. Nico Boketta (Češka) 3:52,17, 2. Matija Rizmal (Kladivar) 3:53,20, 3. Teodor Majcenovič (Velenje) 3:53,30;

2000 m zapreke:

1. Bruno Belčić (Hrvaška) 5:46,14, 2. Matevž Cimermančič (Mass) 6:03,20, 3. Alen Lamper (Kladivar) 6:14,96;

palica:

1. Robert Robert (Mass) 5,00, 2. Maj Bizjak (Triglav) 4,60, 3. Peter Gričar Vintar (Brežice) 4,40;

troskok:



1. Jan Luxa (Mass) 15,53, 2. Žiga Vrščaj (Mass) 15,34, 3. Sanjin Šimič (Hrv) 14,81;

krogla:

1. Blaž Zupančič (Mass) 17,57, 2. Andrej Kostarakov (Kronos) 13,84, 3. Robert Meglič (Krka) 10,89;

disk:

1. Kristjan Čeh (Ptuj) 67,72, 2. Martin Marković (Hrvaška) 61,38, 3. Tadej Hribar (Krka) 51,22;

kopje: 1. Vedran Samac (Srbija) 76,46, 2. Dejan Mileusnić (BIH) 74,71, 3. Radek Juda (Češ) 67,80;

ženske, 100 m (-1,4 m/s):

1. Anna-Ramona Papaioannou (Ciper) 11,61, 2. Paraskevi Pandreou (Ciper) 11,79, 3. Joni Tomičić Prezelj (Olimpija) 11,96;

200 m (+0,2 m/s):

1. Anna-Ramona Papaioannou (Ciper) 23,53, 2. Maja Mihalinec Zidar (Mass) 23,64, 3. Veronika Drljačić (Hrvaška) 23,90;

400 m:

1. Katarina Ilić (Srbija) 54,25, 2. Ida Šimunič (Hrvaška) 56,19, 3. Ivona Zemunik (Hrvaška) 56,59;

1500 m:

1. Renata Pliš (Poljska) 4:20,78, 2. Ayele Meseret (Etiopija) 4:27,64, 3. Klara Andrijašević (Hrvaška) 4:28,21;

100 m ovire:

1. Ivana Lončarek (Mass) 13,61, 2. Milica Emini (Mass) 13,93, 3. Natalija Pavlinjek (Pomurje) 16,23;

višina:

1. Lara Omerzu (Krka) 1,84, 2. Tihana Jeletić (Hrvaška) 1,74, 3. Karmen Grnjak (Ptuj) 1,65;

palica:



1. Tina Šutej (Kladivar) 4,50, 2. Zuzana Prazakova (Češka) 4,10, 3. Nikola Poschlova (Češka) 4,00;

daljina:

1. Neja Filipič (Mass) 6,38, 2. Diana Lesti (Madžarska) 6,12, 3. Urša Matotek (Dolenjske Toplice) 5,65;

Vsi izidi, tudi izidi tekmovanja pionirjev in mladincev, so dostopni na strani društva Timing Ljubljana.

I. Vidmar

