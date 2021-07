FOTO: V Globokem z avtom na streho; gorel večji kup smeti in plastike

15.7.2021 | 07:00

Nesreča v Globokem (foto: PGE Krško)

Sinoči ob 20.44 se je v Globokem, občina Brežice, voznik z osebnim vozilom prevrnil na streho. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in nudili pomoč policiji ter vlečni službi. Reševalci NMP Brežice so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Gorel večji kup smeti in plastike

Ob 21.19 je pri naselju Dobrava pri Škocjanu, občina Škocjan, v naravi gorel večji kup smeti in plastike. Požar so pogasili gasilci PGD Dobrava. Na kraju so bili prisotni policisti.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Ceste bratov Milavcev (od HŠ 68 do HŠ 92) in Ul. kozjanskih borcev v Brežicah (HŠ 2, 3 in 5), da bo danes predvidoma med 7. in 15. uro motena dobava pitne vode, zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRŠLJIN SV 2;

- od 12:15 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRŠLJIN SV 1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. POLJANE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PEČICE, na izvodu PEČICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica Dobrava med 8. 15. uro.

M. K.