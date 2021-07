Obnavljali uničeni cesti Dol. Mokro Polje - Hrastje ter Dol. Maharovec - Draga

15.7.2021 | 11:10

Cesta od Dolenjega Mokrega Polja proti Hrastju je resnično potrebna obnove.

Jože Simončič

mag. Andreja Topolovšek

Šentjernej - Svetniki so na zadnji občinski seji soglasno sprejeli prvi rebalans proračuna Občine Šentjernej v letošnjem letu, s katerim predvidevajo 9,3 milijona prihodkov in dobrih 9,1 milijona evrov odhodkov. Ne spreminja se višina odplačil glavnic, proračun je uravnotežen.

Kot pravi župan Jože Simončič, so glavni razlogi spremembe pri nekaterih investicijah, ki so se časovno nekoliko zamaknile, nekatere pa so nove. Verjetno bo ob koncu leta potreben še en rebalans.

Spremembe je podrobneje predstavila finančnica na občini mag. Andreja Topolovšek. Glavni sta dve pomembni novi postavki in sicer obnova 250 metrov ceste Dolenji Maharovec – Gorenja Gomila – Draga, ki je popolnoma uničena in je zelo prometna. Nova bo javna razsvetljava. Cesto bodo začeli obnavljati letos, dokončanje je predvideno v začetku prihodnjega leta.

Druga težko pričakovana in prepotrebna pridobitev bo sanacija celotne ceste Dolenje Mokro Polje - Hrastje, kjer bodo utrdili robove vozišč in preplastili cesto, uredili bankine in ostalo infrastrukturo. »Cesta je zaradi kamnoloma iz Cerovega loga in prometa s tovornjaki zelo dotrajana in bi v prihodnjih letih, če ne bi šli v obnovo, terjala zelo velike vzdrževalne stroške,« je prepričan prvi mož občine. To cesto bodo uredili še letos.

Z rebalansom proračuna so povečali sredstva še za marsikaj, tako pri cestah kot pri drugih investicijah, kar izveste v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

