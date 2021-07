Damjanović ostaja

15.7.2021 | 08:00

Dalibor Damjanović bo tudi v naslednji sezono vodil novomeške košarkarje. (foto: R. N., arhiv DL)

Novo mesto - Dalibor Damjanović bo še naprej vodil članske novomeške košarkarje – Pod njegovim vodstvom lani pokalni prvaki

Vodstvo novomeškega košarkarskega kluba Krka že postavlja temelje za prihajajočo sezono. Po pričakovanjih so podaljšali sodelovanje s trenerjem Daliborjem Damjanovićem, ki je Novomeščane v prejšnji sezoni obdržal v Jadranski ligi, jih popeljal v finale državnega prvenstva in se veselil zmage v pokalnem tekmovanju.

»V veliko čast mi je, da ostajam v Novem mestu. Upravi kluba bi se rad zahvalil za izkazano zaupanje. Sestavljamo ekipo za tekmovanje v ligi Aba, domačem prvenstvu in pokalu, kjer so seveda cilji vsako leto visoki. Vem, da me čaka zelo odgovorno in zahtevno delo. Verjamem, da bomo uspešni,« pravi Damjanović, ki se je pred dnevi z reprezentanco, kjer je od lanske jeseni prvi pomočnik selektorja Aleksandra Sekulića, veselil zgodovinske uvrstitve na olimpijske igre v Tokiu. V novomeškem klubu so na ta uspeh zelo ponosni in izbrani vrsti želijo uspešen nastop na olimpijadi.

43-letni Damjanović je trenersko pot začel leta 2002, ko je tri leta delal kot pomočnik v prvoligašu Triglavu iz Kranja, v sezoni 2005/06 pa je to moštvo v 1. B-ligi vodil kot glavni trener. Pod njegovim vodstvom so se Kranjčani ekspresno vrnili nazaj v elitno druščino. Njegovo delo ni ostalo neopaženo; poklical ga je David Dedek, ali bi bil njegov pomočnik pri poljskem Anwilu. Damjanović je mislil, da bo tam ostal eno leto, a na koncu je na Poljskem preživel kar tri sezone. Dedka je po enem letu zamenjal Aleš Pipan, za njim pa je v kot glavni trener v klub prišel Zmago Sagadin, s katerim je pozneje moči združil tudi v domžalskem Heliosu. Nekaj časa je bil tudi trener ženskega košarkarskega kluba Ilirija, januarja 2016 pa je na povabilo takratnega trenerja Vladimirja Anzulovića prišel v Novo mesto. Vrsto let je deloval kot pomočnik glavnega trenerja, marca pa je po zamenjavi Anzulovića prevzel vodenje članske ekipe.

Damjanović je deloval tudi v mladih reprezentancah. Samostojno je vodil reprezentanco U-18 na dveh evropskih prvenstvih ter pomagal Radomiru Mijanoviću in Zmagu Sagadinu na treh evropskih prvenstvih s selekcijo U-20. Leta 2018 je reprezentanca U-20 pod njegovim vodstvom napredovala iz B-divizije v A-divizijo.

Rok Nose