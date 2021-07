Prihaja elektrika - Zgodovinski dogodek za Žabjak

15.7.2021 | 14:15

Obstoječa napeljava se umika novi. (foto: F. K.)

Novo mesto - Del infrastrukturne ureditve Žabjaka je tudi legalna elektrika – S tem bi se morala končati praksa »najemanja« elektrike in posledično zadolževanja, ki je marsikoga pahnilo v začarani krog bede – Kek: To je le del problema

V sklopu tri milijone evrov vrednega komunalnega opremljanja romskega naselja ob Mirnopeški cesti v Novem mestu v teh dneh prebivalcem Žabjaka, tega največjega dolenjskega romskega naselja, napeljujejo elektriko. Črni razpeljani kabli, ki so vrsto let ne le kazili podobo že tako neurejenega naselja ampak so predstavljali tudi veliko grožnjo tamkajšnjim prebivalcem, končno izginjajo.

A ne le to, z ureditvijo legalnih električnih priključkov bo po besedah Francija Keka, ki je v letih med 2016 in 2018 deloval kot svetovalec novomeškega župana za romsko problematiko, bo zdaj konec tudi dolgoletne prakse prodaje elektrike na črno.

»Del prebivalcev naselja je namreč 'najemal' električno energijo od tistih, ki so jo že imeli. Za to so plačevali mesečno med 200 in 500 evri. Dolgovi so se pri mnogih povečevali, upniki so v veliko primerih celo zasegali bančne kartice dolžnikom, ki so bili zadolženi praktično do konca življenja,« poudarja Kek.

