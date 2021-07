ZD Novo mesto: Izgovorov ni več, na voljo termini in cepiva

15.7.2021 | 09:45

V Novem mestu danes cepijo v cepilnem centru Zdravstvenega doma (na sliki), jutri pa v KC Janeza Trdine.

Tudi v Sloveniji se vrstijo pozivi k cepljenju proti covidu-19, češ, da je to edini način, da se izognemu ponovnemu (jesenskemu) zaprtju javnega življenja. Nazadnje so to storili včeraj v posavski gospodarski zbornici, kjer gospodarstvu sicer napovedujejo lepe rezultate do konca leta, a le, če se država izogne ponovnemu t.i. ''lock-downu''.

Iz Zdravstvenega doma Novo mesto pa danes opozarjajo na nove termine cepljenja in sporočajo, med katerimi cepivi lahko zainteresirani izbirajo. Danes in jutri bodo cepili v Novem mestu, v Dolenjskih Toplicah in Žužemberku pa v soboto.

1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO

- Lokacija: Cepilni center ZD NM (šotor nasproti lekarne)

Termin: 15.7.2021 od 11.00 do 17.00 ure

Cepivo: možna izbira cepiva Pfizer, Janssen in AstraZeneca.

- Lokacija: Kulturni center Janeza Trdine, Novi trg 5, 8000 Novo mesto

Termin: petek, 16.7.2021 od 9.00 do 16.00 ure

Cepivo: možna izbira cepiva Pfizer, Janssen in AstraZeneca.

2. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

- Lokacija: Kulturno kongresni center Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice

Termin: Sobota, 17.7.2021 od 7.30 do 9.00 ure

Cepivo: možna izbira cepiva Pfizer, Janssen in AstraZeneca.

3. OBČINA ŽUŽEMBERK

- Lokacija: Grajski trg 26, 8360 Žužemberk

Termin: sobota, 17.7.2021 od 10.00 do 12.00 ure

Cepivo: možna izbira cepiva Pfizer, Janssen in AstraZeneca.

S seboj prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in osebno izkaznico. Zaželjeno je, da zainteresirani za cepljenje predhodno izpolnijo vprašalnik.

M. K.