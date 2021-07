Nominiranci za nagrado novo mesto Golja, Pascual, Anja Mugerli in Agata Tomažič

15.7.2021 | 11:00

Marko Golja

Anja Mugerli

Carlos Pascual

Agata Tomažič (vir fotografij: Založba Goga)

Novo mesto - Za nagrado novo mesto za najboljšo kratkoprozno zbirko so letos nominirani Marko Golja z zgodbami Prepozno, pozneje, Anja Mugerli s Čebeljo družino, Carlos Pascual s knjigo Nezakonita melanholija in Agata Tomažič s kratkimi zgodbami Nož v ustih. Nagrado, ki jo podeljujejo petič, bodo lavreatu izročili konec avgusta.

Zgodbe v zbirki Prepozno, pozneje (LUD Literatura) se marsikdaj začnejo z vsakdanjimi situacijami, ki bi lahko bile stereotipne, vendar Golja vedno znova uspe prisluhniti svojim likom, izpisati njihovo individualnost, se potopiti v atmosfero določenega trenutka in zgostiti pripovedni prostor okrog njega, piše v utemeljitvi strokovne žirije, ki so jo sestavljali Silvija Žnidar (predsednica), Matej Bogataj, Robert Kuret in Žiga Rus.

Proza Marka Golje "ni izpisana zgolj v realistični maniri, ampak nase opozarja tudi njena forma, pa naj gre za mutiranje kratke zgodbe v smeri poezije, v smeri dramskega dialoga, v katerem vloge niso več razvidne, ali pa v smeri intenzivnosti pripovedi, izpisane v enem odstavku", še piše v utemeljitvi.

Zgodbe v zbirki Anje Mugerli Čebelja družina (Cankarjeva založba) so prežete z motivi narave in z rituali, ki jih v globokem simbolnem sozvočju z naravo izvaja človek. Junakinje in junaki zgodb, ki so pogosto odrinjeni, spregledani ali zaznamovani s tragično preteklostjo, prav v stiku z naravo in obredjem uspejo zaceliti bolečine in spremeniti svoja življenja, predvsem pa vanje vračajo globok, z razumom nedosegljiv smisel, je zapisala žirija.

Carlos Pascual po oceni žirije v zbirki sedmih kronik pristopa k pisanju z mešanico izkustvenega in reportažnega. Njegova Nezakonita melanholija (LUD Šerpa) izhaja iz osebnih preizkušenj. Kot je zapisala žirija: "Kronike, sicer napol novinarski in zgodovinski žanr, v tokratnem primeru gre za poudarjeno živahno in razgibano osebno zgodovino, so tako dražljiva, kompozicijsko spretno izpisana poročila o popotniku skozi fenomene sveta, ki jih dobivamo v gladkem in artikuliranem prevodu prevajalke, ki so ji tudi posvečene."

Zbirka kratkih zgodb Nož v ustih Agate Tomažič (Goga) se izkazuje z jezikovno in slogovno dovršenostjo ter z vsebino, ki intrigira s svojo nepredvidljivostjo in pisavo bizarnosti vsakdana, je ocenila žirija. Avtoričine pripovedi odpirajo vrata v svet posameznikov, slehernikov, ki se sicer skrivajo za maskami obče sprejete normalnosti, a za njimi prikrivajo svojo jezo, prezir, netoleranco, osamljenost, bolečino, zaradi česar pogosto pridejo v konflikt z okolico. Pisateljica tako poleg prostorov protagonistov, izgubljenih sredi svojega življenja, pronicljivo odstira, kaj vse se lahko skriva pod površjem liberalnosti, korektnosti, hkrati pa izostri banalnosti ksenofobije in kakršnihkoli oblik sovraštva, zaradi česar je proza Agate Tomažič po mnenju žirije zelo aktualna.

Žiranti, vsi tudi člani Društva slovenskih literarnih kritikov, so letos izbirali med 60 zbirkami kratkih zgodb. V založbi Goga so sicer nagrado pred leti zasnovali z Društvom slovenskih literarnih kritikov v želji, da bi kakovostna slovenska kratka proza dobila več pozornosti v splošni javnosti.

Lani je nagrado prejel Sergej Curanović za zbirko kratkih zgodb Plavalec.

M. K.