Včeraj upad okužb - v regiji 10

15.7.2021 | 14:40

Foto: Bobo

V primerjavi s torkom se je epidemiološka slika malce izboljšala ... Po 1691 včeraj opravljenih PCR testiranjih je po 56 odkritih okužbah z novim koronavirusom delež pozitivnih znašal 3,3 odstotka. Dan prej so opravili 1758 PCR testiran in zaznali 83 novih okužb, delež pozitivnih testov pa je bil 4,7-odstoten. Še primerjava s prejšnjo sredo: po 1713 opravljenih PCR testih jih je bilo 68 pozitivnih, kar predstavlja štiri odstotke.

Sicer pa je hospitaliziranih 32 bolnikov (dan prej 34), 10 (enako kot dan prej) jih potrebuje intenzivno nego. Kot dan prej tudi včeraj covid-19 ni terjal smrtnih žrtev.

Na 100.000 prebivalcev je bilo v zadnjih 14 dneh potrjenih 32,4 primerov okužb, je razvidno iz podatkov Sledilnika za covid-19.

Po oceni NIJZ pa je v državi 677 aktivnih primerov okužbe.

Doslej potrjenih 200 primerov različice delta in šest primerov delta plus

Zadnje poročilo sledenja različicam novega koronavirusa kaže, da so v Sloveniji doslej potrdili 200 primerov različice delta, od tega v tednu od 27. junija do 4. julija 66, teden pred tem pa 70. Na novo so potrdili tudi štiri primere različice delta plus, skupaj doslej šest.

Omenjeni podatki še ne vključujejo analiz vzorcev pri dijakih, pri katerih so po vrnitvi z izleta v Španiji potrdili več kot 200 okužb z novim koronavirusom. Glede na preliminarne rezultate analize vzorcev pa bi lahko šlo za delta različico, so pred dnevi pojasnili na Nacionalnem inštitutu z javno zdravje.

V vzorcih, ki so jih analizirali v zadnjem testnem obdobju, sta Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) ter Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) na novo potrdila tudi 88 primerov sicer še vedno prevladujoče različice alfa (angleška). Potrdili pa so tudi en primer različice gama (brazilska). Različic beta (južnoafriška), eta (nigerijska), jota in kapa v obdobju 27. junija do 4. julija niso potrdili.

Skupaj so do tako doslej potrdili 10.727 primerov različice alfa, 48 primerov različice eta, 29 primerov različice beta ter osem primerov različice gama

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Trebnje in Črnomelj 2, Novo mesto, Šentjernej, Šmarješke Toplice in Straža 1

Posavje - Brežice in Sevnica 1

M. K.