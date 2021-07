Pijan divjal po Brežicah, nato trčil in se prevrnil. Je vozil (tudi pijani) mladoletnik?

15.7.2021 | 12:00

Sinočnja nesreča v Globokem (PGE Krško)

Sinoči okoli 20. ure so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Globokem. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila znamke Honda zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil voznika, ki je ob zavijanju desno zmanjšal hitrost. Voznik Honde in potnik v vozilu sta se v nesreči lažje poškodovala, oskrbeli so ju v bolnišnici.

Po prvih ugotovitvah je nesrečo povzročil 29-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,73 miligrama alkohola.

Navedbe, da naj bi v času nesreče vozil njegov mladoletni sopotnik, ki je bil prav tako pod vplivom alkohola in nima vozniškega dovoljenja, pa policisti še preiskujejo.

Ugotovili so tudi, da je voznik Honde pred nesrečo z nevarno vožnjo v Brežicah ogrožal varnost drugih udeležencev v prometu in po mestnih ulicah, kjer je hitrost omejena na 30 km/h vozil s hitrostjo okoli 100 km/h. Policisti bodo po zaključeni preiskavi zoper nevarnega voznika na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Vlomil v zabojnik

V Trebnjem je nekdo skozi priprto okno vlomil v mobilni zabojnik in ukradel menjalni denar in pijačo. Lastnika je oškodoval za okoli 200 evrov.

Poškodoval folijo na 23 silažnih balah

Na travniku v kraju Grm (PP Trebnje) je nekdo z neznanim ostrim predmetom prerezal folijo na 23 silažnih balah.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti so v Sevnici izsledili in prijeli tri državljane Irana.

M. K.